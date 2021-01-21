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Gripten Koruyucu En Etkili Yöntem Aşılama

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6 aylıktan küçük çocukların, diğer yaşlardaki çocuklara kıyasla grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri daha yüksek. 
Gripten Koruyucu En Etkili Yöntem Aşılama

“Özellikle 2 yaşından küçük çocuklar, griple ilişkili ciddi komplikasyonlara yakalanma açısından yüksek risk altındadır” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, grip kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle ölümler bile yaşanabileceğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010'dan bu yana 5 yaşından küçük çocuklar arasında griple ilgili hastaneye yatışların 7.000 ile 26.000 arasında olduğunu, birçoğunun da grip nedeniyle doktora veya  acil servislere başvurduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocuklarda grip kaynaklı komplikasyonlarla ilgili olarak pnömoni, sıvı kaybı, kalp hastalığı veya astım gibi kronik hastalıkların ağırlaşması, sinüzit ve kulak enfeksiyonları ve beyin fonksiyonlarında bozulma ile nadiren de olsa bu komplikasyonlar nedeniyle ölümler olabileceğini söylüyor.

En Yüksek Risk Grubunu 6 Aydan Küçük Çocuklar Oluşturuyor

6 aylıktan küçük çocukların, diğer yaşlardaki çocuklara kıyasla grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri daha yüksek.  Grip aşılarının 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanımının sağlık otoritelerince onaylanmadığını ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle bu yaş grubundaki çocukları gripten korumanın önemine dikkat çekiyor.

Gripten Koruyucu Öneriler

“Sadece çocukların aşılanması yeterli değil. Bakıcılarının ve tüm aile bireylerinin hem kendilerini hem de çocukları gripten korumak için aşılanması gerekiyor.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, gribe karşı korunmanın ilk ve en iyi yolunun yıllık grip aşısı olduğunu söylüyor.  Grip aşısı çocuklarda grip hastalığını, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltıyor.

Gripten korunmak için günlük önleyici eylemlere de dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, yetişkin bireylerin hem kendilerini hem de çocuklarını hasta kişilerden olabildiğince uzak tutması gerektiğini söylüyor.

Grip semptomları taşıyan kişilerin, mümkün olduğunca, bakımındaki çocuk dahil diğer insanlarla temastan kaçınması gerekiyor. Öksürük veya hapşırma durumunda burun ve ağzın bir mendille kapatılması, mendilin kullanıldıktan sonra atılıp, ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması ya da alkol bazlı bir el temizleyici ile temizlenmesi öneriliyor. Mikropların yayılmasını önlemek için göz, burun ve ağıza dokunulmaması, sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Çocuklarda ve yetişkinlerde grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların hastalığı hafifletip, hastalık süresini kısalttığını söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ciddi grip komplikasyonlarının da önüne geçtiğini ifade ediyor. Antiviral ilaç tedavisi, hastalandıktan sonraki 2 gün içinde başlandığında en iyi sonucu veriyor.

5 yaşından küçük tüm çocukların grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olduğu düşünülse de, en yüksek riski 2 yaşından küçük çocuklar taşıyor. En yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları ise 6 aylıktan küçük bebeklerde görülüyor.

Gribal Semptomlar

Grip; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme ve yorgunluğa neden olabiliyor. Küçük çocuklarda ayrıca grip semptomları ile birlikte kusma veya ishal görülebiliyor.

Grip Semptomları ile Karşı Karşıyaysanız Doktorunuza Başvurun

“Solunum yolu hastalığının belirti ve semptomları için bakımınızdaki çocukları yakından izleyin. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk veya kusma/ishal gelişirse doktorunuza başvurun.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, grip tedavisinde etkili olan antiviral ilaçların kullanımına geciktirmeden başlatılmasının tedavinin etkinliğini artıracağını hatırlatıyor.

Acil Durum Belirtileri

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, acil servise başvurmayı gerektiren gribe bağlı komplikasyonları ise şöyle sıralıyor; Hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk, mor dudaklar veya yüz, her nefeste içeri giren kaburga, göğüs ağrısı, yürümeyi reddedecek kadar şiddetli kas ağrısı, 8 saat boyunca idrar yokluğu, ağız kuruluğu, ve ağlarken gözyaşı yokluğu içeren vücudun aşırı sıvı kaybetmesi hali, uyanıkken etkileşimde bulunmamak, havale geçirmek, 40 derecenin üzerinde ateş, 12 haftadan küçük çocuklarda ateş, iyileşen ancak sonra geri dönen veya kötüleşen ateş veya öksürük, kronik tıbbi durumlarda kötüleşme.

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