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Güç-Sen: "Lefke Aplıç Kapısı'ndaki su sorunu giderilmezse kapıyı kapatırız"

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Güç-Sen, Lefke Aplıç Kapısı’nda yaşanan su sorunun giderilmesini istedi; aksi takdirde sınır kapısını kapatma eylemi yapılacağı duyuruldu.
Güç-Sen: "Lefke Aplıç Kapısı'ndaki su sorunu giderilmezse kapıyı kapatırız"

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, Lefke Aplıç Kapısı’nda yaşanan su sorunun giderilmemesi halinde, kapıyı kapatma da dahil her türlü eylemi yapacaklarını duyurdu. 

Dağman, “Lefke Aplıç kapısında çalışanların sağlığını istiyoruz” dedi. 

Dağman yaptığı yazılı açıklamada, Lefke Aplıç Kapısı’nda çalışanların halen susuz olduğunu veya Lefke maden barajından taşınan maden atıklı suyukullanmaya mahkum edildiğini, hiç bir makamın bu “insanlık suçunu” ortadan kaldırmaya yanaşmadığını savundu. 

Lefke Aplıç Kapısı’nın açılması için herkesin seferber olduğunu, ancak kapının sadece açıldığını, ihale yapıldığını, kaba kısmının yapıldığını belirterek, gümrük çalışanları, polis mensupları, sivil hizmet görevlileri, sigorta hizmeti veren çalışanların ve bu kapıdan geçiş yapmak isteyen vatandaşların temiz su kullanma şansına sahip olmadığını vurguladı. 

“İnsanlar yetkililerce kanıtlanan kanser yayan maddeler içeren suyu kullanmak zorunda bırakılıyor” diyen Dağman, sendika olarak yetkililere sorunlarını aktardıklarını ancak, 200 metre mesafeye su götürülemediğini kaydetti.

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