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Gümüş Anahtar Onur Ödüllü Dogdurberk Nurgaziev anısına kendi eserlerinden oluşan sergi Taçoy tarafından açılacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kurucular listesine adını yazdıran Gümüş Anahtar Onur Ödüllü, Kırgızistan Devlet Nişanı Sahibi Dogdurberk Nurgaziev 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti.
Gümüş Anahtar Onur Ödüllü Dogdurberk Nurgaziev anısına kendi eserlerinden oluşan sergi Taçoy tarafından açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 19 Eylül 2019 tarihinde Dogdurberk Nurgaziev’in anısına kendi eserlerinden oluşan sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybeden Kırgızistan Devlet Nişanı sahibi olan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurucularından ve Gümüş Anahtar Onur ödüllü Sanatçı Dogdurbek Nurgaziev’in vefatının 40. Günü anısına kendi eserlerinden oluşan serginin açılışı 19 Eylül 2019 Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde saat 8.30’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından gerçekleştirilecek.

Dogdurbek Nurgaziyev Kimdir?

Dogdurbek Nurgaziyev 1955 yılında Kırgızistan'ın İsık-Kul ilçesi Çon-Kızıl-Suu köyünde doğdu. 1978 yılında  Frunze Sanat Koleji'ni bitirdikten sonra Moskova V.İ.Surikov Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin anıtsal resim bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1997 yılında Kırgızistan Güzel Sanatlar Akademisi'nde doktora yaptı.

Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan Nurgaziyev, Kırgız Cumhuriyeti'nin Halk Sanatçısıdır. Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi'nin yönetim kurulu üyesi ve  Uluslararası Yaratıcılık Akademisi'nin üyesidir.

Birçok ulusal ve uluslararası proje ve sergilere katılmış olan sanatçı Kırgızistan, Kazakistan, İsviçre, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 kişisel resim sergisi düzenledi.

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