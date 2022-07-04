Güneş yanıkları, çocuklarda cilt kanserine neden olabilir!

Havuz ve denizin sık kullanıldığı bu dönemde çocuklarda güneş yanığı, ishal, burun kanaması, isilik gibi sağlık sorunları görülebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cerit, alınması gereken önlemleri sıraladı. Cerit, deniz ve havuzların kullanılması ile birlikte boğulma tehlikesine karşı da ebeveynlerini uyardı.

Yaz aylarının en sık karşılaşılan durumlarından güneş yanıkları, diğer yanmalarda olduğu gibi ciltte kızarma, sıcaklık artışı ve acı yarattığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cerit, çocukların şemsiye altında veya gölgede tutmanın bile zaman zaman güneş ışınlarından korumaya yetmediğini kaydetti. Doç. Dr. Cerit, "Ultraviyole ışınları, özellikle bir yaşın altındaki bebeklerin cildini olumsuz şekilde etkiler. Tekrarlayan güneş yanıklarının ileride cilt kanserine neden olabildiği biliniyor. Güneş yanığında en iyi tedavi yöntemi korunmaktır" dedi.

Koruyucu kremlerin sadece güneşten korunmak için değil sürekli olarak kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cerit, bebeklere sıcak havalarda dışarıda gezdirilirken bile krem sürülmesi gerektiğini belirtti. Güneş kreminin etkili olması için 30 dakikada bir yenilenmesini öneren Yrd. Doç. Dr. Cerit, "Bir bebek güneş yanığı olursa, etkilenen bölgeye soğuk kompres uygulayın. Buzu direk olarak cilde temas ettirmemeye özen gösterin. Uygulamadan önce, alerjik reaksiyon için çocuğunuzun sırtındaki küçük bir alanda güneş koruyucuyu test edin. Göz kapaklarına sürmekten kaçının, kremi göz çevresine dikkatlice uygulayın. Yeterli güneş kremi uyguladığınızdan emin olun. Çocuğunuzda kızarma, ağrı veya ateşle sonuçlanan güneş yanıkları varsa mutlaka doktora başvurun" diye konuştu.

Çocukların güneşten tamamen mahrum bırakılmaması gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cerit, D vitamininin birçok hastalıkta etkili bir koruyucu olduğunu ve güneş koruyucuları kullanmadan önce çocukların en azından kol ve bacakların 15-20 dakika güneş ışınları ile direk temas ettirilmesi gerektiğini belirtti.