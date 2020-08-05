  • BIST 1.093
  • Altın 460,621
  • Dolar 7,0098
  • Euro 8,3161
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Güneşin Etkisinin Daha Yoğun Hissedildiği Günler Başladı

» »
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmanın deri kanseri gelişiminde en önemli faktör olduğunun uzun yıllardır bilindiğini belirtti.
Güneşin Etkisinin Daha Yoğun Hissedildiği Günler Başladı

Bodamyalızade,  sürekli güneşe maruz kalmanın zaman içinde bazal hücreli ve skuamöz hücreli deri kanserlerine yol açtığını öte yandan aralıklı ama özellikle yanık oluşturacak derecede yoğun güneş ışınına maruziyetin ‘ben kanseri’ olarak bilinen melanom gelişiminden sorumlu tutulduğunu ifade etti.

Melanom dışı deri kanserlerinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu ve yılda yaklaşık  1  milyon civarında yeni olgu tespit edildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade, diğer deri kanseri türlerinin yaşam süresince gelişme riskinin yüzde 30 ila yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

 

Güneş Cildi Yaşlandırıyor

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade son yıllarda sık tatile gitme, solaryuma girme gibi alışkanlıklarla birlikte giyinme alışkanlıklarının da değişmesinin;  güneş ışınlarına maruz kalınma ve güneşe bağlı gelişen deri kanserleri oranının artmasına yol açtığını vurguladı. Bodamyalızade bu artışın bir diğer nedeninin de ozon tabakasının incelmesiyle dünya yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artması olduğuna dikkat çekti. Güneş ışınlarının zararlarına açık olmanın, deri kanserlerine yol açmanın yanı sıra cildimizin normalden önce yaşlanmasının da en önemli nedeni olarak gösterildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade bu durumun olası sonuçlarını şöyle sıraladı: “Güneş yanıkları gelişebilir, deriniz normalden erken yaşlanabilir,  cildinizde lekeler oluşabilir, deride kuruma, kalınlaşma  ve mat bir görünüm meydana gelir,ince kırışıklık ve çizgilenmeler artar, deriye ait bağışıklık sistemi zayıflar ve deri kanserlerine zemin hazırlanır.”

 

Güneşli İklim Bölgelerinde Yaşayanlar Risk Altında

Bodamyalızade risk grubundaki kişileri ise şöyle sıraladı; “ Açık tenli, yeşil gözlü, kızıl-sarı saçlı, çilli veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişiler, çocuklar, uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişiler, ailesinde cilt kanseri olan kişiler, anormal görünümlü ve çok sayıda beni olanlar, güneşli iklim bölgelerinde yaşayanlar ve çoğunlukla açık havada çalışanlar” .

 

Güneş Kreminiz Hem UVB Hem UVA İçermeli

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade ideal bir güneşten koruyucunun 2 temel özelliğinin hem UVB hem de UVA ışınlarından deriyi koruması ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir yapıya sahip olması olduğunu ifade etti ve iyi bir güneş kreminin özellikleri konusunda şunları söyledi : “ Etiketinin üzerinde ‘geniş spektrumlu’ ibaresi bulunan ve koruma faktörü (SPF) 30 veya üzerinde olan kremler kullanılmalıdır, suya, terlemeye dayanıklı olmalıdır. Kaşıntı, kızarıklık, yanma gibi sorunlara yol açmamalı, yağlanma ve komedon gelişimi yaratmamalıdır. Cilt yüzeyinde opak-beyaz görünüm oluşturmamalıdır. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli ve en az 2 saat sonra tekrar uygulanmalıdır.”

 

Güneşlenirken Bunlara Dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade son olarak cilt sağlığı açısından önerilebilecek hiçbir güneşlenme şekli bulunmadığını vurguladı ancak  mutlaka güneşlenmek isteyenlere şunları  önerdi: “ Güneş ışınlarının en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Güneş ışığının göze olası etkileri sebebiyle mutlaka ultraviyole ışınlarından koruyucu özelliği olan bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Cilde sürülen deodorant, kolonya veya parfüm gibi bazı kozmetikler güneşin de etkisiyle uygulandıkları bölgede leke oluşumuna yol açtıkları için, bu tür ürünler cilde asla sürülmemelidir. Başta bazı antibiyotik ve ağrı kesiciler olmak üzere kullanılan ilaçların cildin güneşe karşı hassasiyetini artırabileceği, güneş alerjisi ve güneş yanıklarına yol açabileceği unutulmamalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 861 Bini Geçti04 Ağustos 2020 Salı 13:10
  • Nijerya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 44 Bini Aştı04 Ağustos 2020 Salı 13:05
  • Çin’de 36, Güney Kore’de 34 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi04 Ağustos 2020 Salı 13:04
  • Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artıyor04 Ağustos 2020 Salı 12:55
  • Yunanistan’ın “B” Kategorisine İndirilmesine Tepkiler04 Ağustos 2020 Salı 12:12
  • Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü04 Ağustos 2020 Salı 10:01
  • Dünya Sağlık Örgütü: “Covid-19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir”04 Ağustos 2020 Salı 09:26
  • Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de Yetersiz Beslenen 17 Bini Aşkın Çocuğu Tedavi Etti04 Ağustos 2020 Salı 09:25
  • Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:30
  • İnsanlar koronayı kedi ve köpeklere bulaştırıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti