Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi

Monyela, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da mahsur kaldıkları tespit edilen 28 öğrenciden 7'sinin Polonya'ya, 15'inin de Macaristan'a güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Afrikalı öğrencilerin "siyah oldukları" için Polonya sınırında yaşadıkları ayrımcılığı şoke edici bulduğunu belirtti.

Bu durumun siyahlara yönelik ırkçılığın devam ettiğine bir kanıt olduğunu ifade eden Pandor, bu ırkçı yaklaşıma müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da mahsur kalan Güney Afrikalı öğrenciler tahliye ediliyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da mahsur kaldıkları tespit edilen 28 öğrenciden 7'sinin Polonya'ya, 15'inin de Macaristan'a güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Monyela, Güney Afrikalı öğrencilerden 4'ünün Polonya sınırından geçmek için yardım beklediğini, 2 öğrencinin ise Rusya sınırında çatışmalardan uzak bir kasabada bulunduğu bilgisini paylaştı.