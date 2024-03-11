Güney Kıbrıs 2 bin 247 kişiyi sınır dışı etti

Güney Kıbrıs’ın, bu yılın başından 8 Mart’a kadar ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 2 bin 257 kişiyi sınır dışı ettiği veya ülkesine iade ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre geçen yıl aynı zaman aralığında 1645 kişinin sınır dışı edildiğini veya ülkesine iade edildiğini anımsatarak, tüm işlemlerin FRONTEX (Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İş Birliği Ajansı) iş birliğiyle yapıldığını yazdı.

Haberde, polisin dün de Güney Kıbrıs genelinde yasa dışı yollardan giriş yapan kişileri tespit etmek için operasyonlar düzenlediği ve bu operasyonlarda, yasadışı olarak ikamet eden toplam 23 yabancı uyruklunun tespit edildiği kaydedildi.