Güney Kıbrıs’ta halkın yüzde 20’si bahar alerjisinden muzdarip

Güney Kıbrıs’ta her beş kişiden birinin, bahar alerjisinden muzdarip olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta her beş kişiden birinin, bahar alerjisinden muzdarip olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin araştırmasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta yaşayanların yüzde 20’sinin bahar alerjisinden muzdarip olduğunu yazdı.

Gazete, mevsimsel alerjinin daha çok zeytin, çimen, yabani otların tozlarından ve Alternaria mantarından kaynaklandığını belirtti.

Habere göre kedi ve köpek alerjisi olanların sayısı da oldukça fazla.