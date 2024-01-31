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Güney Kıbrıs'ta kar yağışı... Dağ köylerinin yolları kapandı

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Güney Kıbrıs da bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sisteminin getirdiği yoğun kar, fırtına ve dolu yağışıyla mücadele ediyor. Trodos dağının dün beyaza büründüğü, kar yağışı nedeniyle dağ köylerine giden yolların kapandığı ve şiddetli yağmur
Güney Kıbrıs'ta kar yağışı... Dağ köylerinin yolları kapandı

Güney Kıbrıs da bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sisteminin getirdiği yoğun kar, fırtına ve dolu yağışıyla mücadele ediyor. Trodos dağının dün beyaza büründüğü, kar yağışı nedeniyle dağ köylerine giden yolların kapandığı ve şiddetli yağmurun bütün kazaları etkilediği haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle dağlık kesimlerde köy yollarının kapandığını, Rum yönetiminin olağanüstü hava olayları nedeniyle yayımladığı turuncu alarmın halen geçerliliğini koruduğunu yazdı.

Rum meteoroloji uzmanı Yasonas Hristodulu hava sisteminin yerel yağışlar, münferit fırtınalar ve yükseklere kar yağışı şeklinde görüleceğini, hava sisteminin yarın kademeli olarak hafiflemeye başlayacağını, Cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin biraz altına kadar yükseleceğini söyledi.

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