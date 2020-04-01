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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Yüzünden Bir Kişi Daha Öldü, Toplam Vaka Sayısı 262’ye Yükseldi

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Yüzünden Bir Kişi Daha Öldü, Toplam Vaka Sayısı 262’ye Yükseldi
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Yüzünden Bir Kişi Daha Öldü, Toplam Vaka Sayısı 262’ye Yükseldi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs yüzünden bir kişinin daha öldüğü ve toplam vaka sayısının 262’ye yükseldiği açıklandı.

Alithia gazetesi, hayatını kaybeden kişinin 83 yaşında ve ciddi rahatsızlığı bulunan bir kişi olduğunu kaydederken, düne kadar hayatını kaybedenlerin yedisinin erkek, birinin de kadın olduğunu ve ortalama yaşlarının da 68 olduğunu yazdı.

Gazete, dün 550 test daha yapıldığını ve bunlardan 32’sinin pozitif çıktığını belirterek; 32 vakadan 13’ünün pozitif vakalarla temas ettiğini, 4’ünün İngiliz Üsleri’nde tespit edildiğini, 15’inin ise pozitif hastalarla herhangi bir temasta bulunmadıklarından dolayı, virüsü nereden kaptığının araştırıldığını kaydetti.

Haberde, şu ana kadar Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği’nde toplam 7 bin 397 test yapıldığı ifade edildi.

35 GÜN İÇERİSİNDE YENİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ OLUŞTURULACAK

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, şu anda Güney Kıbrıs’taki ölüm oranının yüzde 3 ile çok yüksek bir oran olduğunu, virüsün bulaştığı diğer ülkelerdeki ölüm oranının da bu seviyede olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete, “Ölüm Oranı Endişesi… 35 Gün İçerisinde Yeni Yoğun Bakım Üniteleri Oluşturulup Personel Aktarılacak, Daha Kötü Olaylar İçin Ön Hazırlık Yapılıyor” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, verilerin sağlık sisteminin daha kötü günler için bir an önce hazırlanmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu ve şu anda 11 kişinin yoğun bakım ünitesinde, 4 kişinin özel bakım ünitesinde, 28 kişinin de normal odada tedavi gördüğünü kaydetti.

Yoğun bakım ünitesindeki yatakların yetersiz olduğunu ve daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalınması halinde ihtiyaçlara yanıt veremeyeceğini belirten gazete, şu anda Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 60 yatak bulunduğunu ve hafta sonuna kadar buraya 18 yatak daha ekleneceğini yazdı.

Gazete, 35 gün içerisinde, kapasitenin 120 yatağa çıkarılabilmesi için yoğun çaba gösterildiğini de belirterek, Limasol Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesine de personel takviyesi ve ilave yatak için uğraş verildiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, 100 bin hızlı test siparişinin verildiği ve tek kullanımlık eldivenler ile koruyucu kıyafetler için 20 milyon Euro’luk ödenek ayrıldığı ifade edildi.

RAKAMLARLA KORONAVİRÜS

Gazete, haberinin devamında da, koronavirüsle ilgili bir tabloya yer verdi. Tabloda Güney Kıbrıs’taki vakaların yüzde 57’sinin erkek, yüzde 42’sinin kadın; yüzde 66’sının 25-59 yaş aralığında; yüzde 26’sının 60 yaş üzeri, yüzde 5’inin 0-19 yaş aralığında ve hastaların yaş ortalamasının 47, ölenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu ve en fazla vakanın yüzde 39,3’lük oranla Baf’ta görüldüğü belirtiliyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN RUMLAR İÇİN DİJİTAL PLATFORM OLUŞTURULDU

Gazete, bir başka haberinde ise, yurtdışında yaşayan Rumlar için “connect2cy” adı altında dijital platform oluşturulduğunu yazdı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan bu platformla, yurtdışında yaşayan Rumların sisteme kaydolarak, Rum yetkili makamlarla devamlı temas halinde olmalarının ve herhangi bir ihtiyaçları olması halinde, bunun ivedi şekilde yanıtlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Gazete, platformun Kıbrıs saati ile 01.00’de faaliyete geçtiğini ve ilk 6 saat içerisinde, yaklaşık 6 bin Rum’un sisteme kaydolduğunu yazdı.

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