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Güney Kıbrıs’ta ‘sahte evlilik’ çetesi çökertildi

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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sahte bir evlilik çetesine dahil oldukları gerekçesiyle Güney Kıbrıs, Letonya ve Portekiz’de toplam 15 kişinin Rum polisinin de katkısıyla tutuklandığı haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta ‘sahte evlilik’ çetesi çökertildi

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sahte bir evlilik çetesine dahil oldukları gerekçesiyle Güney Kıbrıs, Letonya ve Portekiz’de toplam 15 kişinin Rum polisinin de katkısıyla tutuklandığı haber verildi.

Rum Polisi basın bülteninde yer alan açıklamaya göre, tutuklanan 15 kişiden 4’ünün üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerinde yasadışı bir şekilde kalmasını kolaylaştırmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta 130’dan fazla sahte nikah düzenlediğini yazan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 13 kişinin Larnaka Kaza mahkemesine sevk edildiğini ve mahkeme tarafından 7 Şubat’a kadar göz altında kalmalarının karar verildiğini belirtti.

Letonya ve Portekiz’de tutuklanan 2 kişinin ise Güney Kıbrıs’a iade edilmesiyle ilgili sürecin başladığını kaydeden gazete, çetenin çökertilmesinin Europol’un düzenlediği “Operational Task Force Limassol” operasyonu çerçevesinde gerçekleştiğini ekledi.

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