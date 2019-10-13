Güney Kıbrıs’ta Suriye’deki Savaşla ilgili protesto gösterisi

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin dün, Suriye’deki savaşla ilgili protesto gösterisi düzenlediği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Konsey’in dün, Lokmacı yolunda düzenlediği gösteride, savaş karşıtı sloganlar atarak barışın gelmesini istediğini belirttiğini ve Türkiye’yi Suriye’ye operasyon düzenlediği için kınadığını yazdı.
Haberde, Konsey’in Türkiye aleyhinde bir muhtırayı da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere, BM Temsilcisi’ne verdiği belirtildi.
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