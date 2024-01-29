Güney Kıbrıs'ta turuncu uyarı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi şiddetli hava olayları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 22.00’den Çarşamba saat 22:00’ye kadar geçerli olacak turuncu uyarı yayınladı.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi şiddetli hava olayları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 22.00’den Çarşamba saat 22:00’ye kadar geçerli olacak turuncu uyarı yayınladı.
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