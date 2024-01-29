  • BIST 8465.59
  • Altın 1981.951
  • Dolar 30.3453
  • Euro 32.9123
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Güney Kıbrıs'ta turuncu uyarı

» »
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi şiddetli hava olayları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.
Güney Kıbrıs'ta turuncu uyarı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi şiddetli hava olayları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 22.00’den Çarşamba saat 22:00’ye kadar geçerli olacak turuncu uyarı yayınladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de yağmurlar üç köyde su baskınına neden oldu24 Ocak 2024 Çarşamba 13:32
  • Rum Basını: LNG için yeni erteleme23 Ocak 2024 Salı 15:09
  • Özel araçlarla taksi hizmeti veren Kıbrıslı Türkler aleyhinde hukuki tedbir...20 Ocak 2024 Cumartesi 14:17
  • Güney'de e-yargı sistemi alt üst oldu...20 Ocak 2024 Cumartesi 14:15
  • Güneyde “T” ibaresini kapatan Kıbrıslı Türkler dikkat!19 Ocak 2024 Cuma 12:28
  • Tahsin Özler, 68 yıl sonra Omonia’da forma giyen ilk Kıbrıslı Türk futbolcu oldu.19 Ocak 2024 Cuma 10:53
  • Güney Kıbrıs’ta Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı18 Ocak 2024 Perşembe 14:27
  • 2023’te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında yüzde 20 artış18 Ocak 2024 Perşembe 10:54
  • Baf’ta savcısının aracı kundaklandı18 Ocak 2024 Perşembe 10:47
  • Rum Polisi 34 yaşındaki kadını silah ve patlayıcıdan arıyor18 Ocak 2024 Perşembe 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti