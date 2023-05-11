Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)

KOÇ
Yakın çevrenizle alakalı kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
BOĞA
Bugün doğru beslenmeniz ve çok su içmeniz, dokularınızı tüm ekstra toksinlerden temizlemenize yardımcı olabilir. Sağlığa dikkat edin.
İKİZLER
Bugün kendi dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Parasal konularla alakalı yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep olabilir.
YENGEÇ
Kendiniz bugün biraz geçmişle mücadele ederken bulabilirsiniz. Dönüp dolaşıp aynı konuları açıp durmamanızda fayda var. Geçmiş, geçmişte kaldı.
ASLAN
Zihnen ve bedenen fazlasıyla hızlı geçecek bir gün geçirebilirsiniz. Erken saatlerden itibaren koşuşturma içinde olabilirsiniz.
BAŞAK
Çalışmak istemiyorsan bile, yine de yapmalısın. Hareket etmek, odaklanmanıza ve günün geri kalanını atlatmak için yardımcı olabilir. Biraz daha dikkat!
TERAZİ
Gelir ve giderlerinizle ilgili finansal işlerde bazı engellerle karşılaşmanız mümkün. Yaşadıklarınızdan yola çıkarak bazı yapılanmalar içine girebilirsiniz.
AKREP
Bir anda bugün incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuda yükselip en yakınızdakilere sesinizin tonunu yükseltmek gibi bir eğilim içine girebilirsiniz.
YAY
Bugün sağlığınıza, beden bakımınıza ve güzelliğinize özen gösterebilirsiniz. Bunun için terapilere gitmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Bugün ödenmemiş borçları veya borçları da ödeyebilirsiniz. Yeni girişimleri ve harcamaları erteleyin. İşiniz için bugün motivasyonunuz da olmayabilir.
KOVA
Finansal işler gün boyunca sizi meşgul edebilir. Ancak bu kez alacağınız riskleri enine boyuna değerlendirmeniz gerekebilir.
BALIK
Durup dururken tam içinize sinmeyen veya asla ihtiyacınız olmayan abuk bir şey alma potansiyeliniz hayli fazla. Rahat durun. Paranın kıymetini bilin derim.
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