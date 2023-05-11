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Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)

KOÇ

Yakın çevrenizle alakalı kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin. 

 

BOĞA

Bugün doğru beslenmeniz ve çok su içmeniz, dokularınızı tüm ekstra toksinlerden temizlemenize yardımcı olabilir. Sağlığa dikkat edin.  

 

İKİZLER

Bugün kendi dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Parasal konularla alakalı yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep olabilir. 

 

YENGEÇ

Kendiniz bugün biraz geçmişle mücadele ederken bulabilirsiniz. Dönüp dolaşıp aynı konuları açıp durmamanızda fayda var. Geçmiş, geçmişte kaldı.  

 

ASLAN

Zihnen ve bedenen fazlasıyla hızlı geçecek bir gün geçirebilirsiniz. Erken saatlerden itibaren koşuşturma içinde olabilirsiniz. 

 

BAŞAK

Çalışmak istemiyorsan bile, yine de yapmalısın. Hareket etmek, odaklanmanıza ve günün geri kalanını atlatmak için yardımcı olabilir. Biraz daha dikkat! 

 

TERAZİ

Gelir ve giderlerinizle ilgili finansal işlerde bazı engellerle karşılaşmanız mümkün. Yaşadıklarınızdan yola çıkarak bazı yapılanmalar içine girebilirsiniz.  

 

AKREP

Bir anda bugün incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuda yükselip en yakınızdakilere sesinizin tonunu yükseltmek gibi bir eğilim içine girebilirsiniz. 

 

YAY

Bugün sağlığınıza, beden bakımınıza ve güzelliğinize özen gösterebilirsiniz. Bunun için terapilere gitmek isteyebilirsiniz. 

 

OĞLAK

Bugün ödenmemiş borçları veya borçları da ödeyebilirsiniz. Yeni girişimleri ve harcamaları erteleyin.  İşiniz için bugün motivasyonunuz da olmayabilir.  

 

KOVA

Finansal işler gün boyunca sizi meşgul edebilir. Ancak bu kez alacağınız riskleri enine boyuna değerlendirmeniz gerekebilir. 

 

BALIK

Durup dururken tam içinize sinmeyen veya asla ihtiyacınız olmayan abuk bir şey alma potansiyeliniz hayli fazla. Rahat durun. Paranın kıymetini bilin derim.

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