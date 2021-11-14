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Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz

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Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz
Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 19 Kasım’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek Cumhuriyet kutlamalarına yakışır bir törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC'nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceği 6 okuldan ikincisi olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele eğitime hazır. 500 öğrenci kapasiteli, tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 19 Kasım’da Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek görkemli bir törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

23 Nisan 2021’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İskele’de temeli atılan devlet ilkokulu, 7 ayda tamamlanarak teslime hazır hale getirildi. Yakın Doğu Oluşumu'nun yatırımını tamamlayarak Ağustos ayında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na devrettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluştu. Haziran ayında temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ise ilerleyen dönemde tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz.”

Günsel Aile Kurulu'nda ülkenin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Aralık 2020'de aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Aldığımız kararın henüz ilk yılı dolmadan Lefkoşa ve İskele’de inşa ettiğimiz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının teslimini yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “500 öğrenci kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi 19 Kasım’da Cumhuriyet Bayramı haftasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etmek gururumuzu bir kat daha artırıyor. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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