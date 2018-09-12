Guterres’ten Türkiye, Rusya, İran’a İdlib çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Esad rejiminin askeri operasyon için hazırlık yaptığı İdlib’de bir “katliam” yaşanmaması ve sivillerin korunması için Türkiye, Rusya ve İran’a “hiçbir çabadan kaçınmama” çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de savaş çıkmasının engellenmesi için Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı yaptı. Suriye savaşına çözüm bulmak için 2016 yılından bu yana birlikte Astana sürecini yürüten bu üç ülkeye seslenen Guterres, İdlib'de "sivillerin korunmasına yönelik çözümlerin bulunması için hiçbir çabadan kaçınmamalarını” istedi.

İdlib'de büyük çaplı bir savaşın önlenmesinin "kesinlikle çok önemli” olduğunun altını çizen Guterres, aksi takdirde "bu, kana bulanmış Suriye savaşında önceden görülmemiş bir insani kabusa neden olur” dedi. BM'nin New York'taki merkezinde gazetecilere açıklama yapan Guterres, İdlib ilinin "bir katliama dönüşmemesi” gerektiğini belirtti.

Esad rejimi, Rusya ve İran’ın da desteğiyle birlikte, silahlı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib'e askeri bir operasyon için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda geçen haftadan bu yana Rus ve Suriye uçakları havadan, Suriye ordusu da karadan bombalama gerçekleştiriyor. Ankara, Türkiye'nin sınırında yer alan ve yaklaşık üç milyon insanın yaşadığı İdlib'e askeri bir operasyonun özellikle Türkiye'ye doğru büyük bir göçe neden olacağını ifade ederek bu harekata karşı çıkıyor.

BM: İdlib’de siviller öldü

Birleşmiş Milletler (BM), geçen haftadan bu yana Suriye’nin kuzeybatısında artan saldırılar nedeniyle onlarca sivilin öldüğünü açıkladı. BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de ve İdlib ilinin güneyinde yer alan Hama ilinde son bir haftadır artan şiddet nedeniyle “endişeli” olduklarını belirtti.

Moumtzis, Salı günü Ürdün’ün başkenti Amman’da yaptığı açıklamada, Beşar Esad rejimiyle müttefiklerinin İdlib'in güneyi ile Hama’nın kuzeyinde havadan ve karadan yaptıkları saldırıları son günlerde artırdıklarını belirtti. BM temsilcisi aynı zamanda silahlı muhaliflerin de roketlerle bu saldırılara verilen karşılığın artığını ifade etti. Artan şiddet olaylarında onlarca sivilin öldüğünü belirten Moumtzis, sivillerin hangi tarafın saldırılarında öldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı. Moumtzis ayrıca Suriye’nin kuzeybatısında dört tane hastanenin de hedef alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, 30 binden fazla kişinin idlib'de yerlerinden olduğu ifade edilmişti. Açıklamada, "9 Eylül (Pazar) günü itibariyle 30 bin 542 kişi Suriye'nin kuzeybatısındaki yerlerinden oldu ve İdlib’in farklı yerlerine doğru harekete geçti” denildi. Yerlerinden olan 30 binden fazla Suriyelinin yüzde 47'sinin kamplara yerleştiğinin altını çizen UNOCHA, yüzde 29’unun ailelerinin yanında kaldıklarını, yüzde 14'ünün resmi olmayan kamplarda ve yüzde 10’unun da kiralık evlerde yaşamaya başladıklarını belirtti.