“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nde Açıldı…

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve Türk Dünyası’ndan ödüllü 28 sanatçı tarafından hazırlanan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”ne ev sahipliği yaparak ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Resim, seramik ve baskı resimlerden oluşan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin açılışına, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’ın yanı sıra, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” açılış töreninde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Ertan Aligüllü: “Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Bölge Halkının Kültür ve Sanat Hayatına da Kazanımlar Sağlayacak”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, konuşmasında, “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdikleri ilk etkinlik olması dolayısıyla büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Aligüllü, konuşmasında Kültür ve Kongre Merkezine ismi verilen Halil Günsel hakkında da bir anekdot anlattı: “Halil Dedenin üç köyün ortasında bir elma bahçesi varmış. O kadar emek ve özenle bakarmış ki, çok bereketli hasat olurmuş. Hasat zamanı gelince Halil Dede sadece yiyebilecekleri kadar elma toplayıp evine götürür, fakat ağaçlarda kalan o kadar elmayı satmazmış. Bu üç köyün insanları bunu bildiğinden gelip elmaları toplarmış. Hatta Halil Dede bahçeye biri geldiğinde, rahatsız etmemek için saklanırmış. Sanırım Halil Günsel’in kişiliğini bu gerçek hikaye çok iyi anlatıyor.”

Ertan Aligüllü, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in dedesi Halil Günsel’in adını taşıyan kültür ve kongre merkezinin, ev sahipliği yapacağı kongre ve farklı etkinliklerle öğrencilerin olduğu kadar bölge halkının kültür ve sanat hayatına da kazanımlar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Ertan Aligüllü: “Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde büyük kütüphane kurulacak.”

Ertan Aligüllü konuşmasında, “Yakın Doğu misyonunda var olan üretkenliğin, paylaşım ruhunun yansıması olan Kongre Merkezimizin yan sıra, çok yakında kampüsümüzde 750 milyon eserden fazlasını bulabileceğiniz büyük bir kütüphaneyi bölge halkına kazandıracağız” sözleriyle yeni yatırımların süreceğinin sinyalini de verdi. Ertan Aligüllü sözlerini, “Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi”ni okulumuza ve bölge halkına kazandıran değerli Yönetim Kurulumuza, emeği geçen herkese ve açılış nedeniyle Cumhuriyet Sergisini hazırlığında katkısı olan her bireye şahsım ve kurumum adına içtenlikle teşekkür ederim” ifadesiyle noktaladı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Cumhuriyet Sergini, anlamlı bir zamanda ve bu özel mekânda, açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof .Dr. Erdal Aygenç ise Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıları olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanılan Cumhuriyet Sergini, anlamlı bir zamanda ve bu özel mekânda, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in dedesi Halil Günsel’in adını taşıyan Kültür ve Kongre Merkezinde açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü arifesinde gerçekleşen “Güzel Sanatlar ve Cumhuriyet Sergisi”nin açılışında sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, şehit ve gazileri saygı ve minnetle anarak devam etti.

Prof .Dr. Erdal Aygenç, “359. Sergimizi, Yakın Doğu Yenioğaziçi Kampüsünde, bu muazzam eserin içinde geleceğin bilim insanları, sanatçıları, onların yakınları ve diğer sanat izleyicileri ile buluşturuyoruz. Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezinin ilk sergisi. Bizler için gurur vesilesi. Ancak biliyorum ki bu son buluşmamız olmayacak, yeni ve farklı sergilerle de bir araya geleceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Ne Sanat aşkımız ne de Cumhuriyet sevdamız hiçbir zaman bitmeyecektir. “

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Cumhuriyet ayı boyunca gerçekleştireceği açılışlara vurgu yaparak başladı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bir yandan Türkiye Cumhuriyetinin 97. Yılını bir yandan da KKTC’nin kuruluşunun 37. Yılını kutladığımız Cumhuriyet ayı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi olarak iki kütüphane (YBK ve Girne Üniversitesi), bir Müze (Surlariçi Şehir Müzesi), Near East Bank Genel Merkezi ve 4 Sergi açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin Kıbrıs Sanat Müzesi tarafından düzenlenen 359’uncu sergi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu anlamlı ayda, ödüllü akademisyen ve sanatçılarımızın bir birinden özel eserlerini aynı mekânda bir arada görme fırsatı bulacağız. Ne Sanat aşkımız ne de Cumhuriyet sevdamız hiçbir zaman bitmeyecektir” dedi.

Mustafa Zurnacılar: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeniboğaziçi’nde hayata geçirdiği eserler bölgemize değer katıyor…”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise konuşmasında Yeniboğaziçi’nin, Gazimağusa ile İskele ilçelerinin arasında büyüdüğünü ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, kültür ve turizm alanındaki yatırımlarıyla bölgeye büyük bir değer kazandırdığını söyledi. Mustafa Zurnacılar: “Yapılan yatırımlar, bölgemize itibar, prestij ve kalite katıyor. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörümü Sayın Dr. Suat İrfan Günsel’e ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e bölgemize katkılarından dolayı şahsım ve belde halkı adına teşekkür etmek istiyorum” dedi. Zurnacılar, serginin açıldığı Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nin bir aile büyüğünün adını taşımasının da büyük bir vefa olduğunu ve bu hassasiyetten çok etkilendiğini belirtti.

Mustafa Zurnacılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Bir milletin sanat yeteneği ona verdiği değer kadardır” sözlerini hatırlatarak “Bu güzel eserleri yaratan, katkı koyan ve bizlere ulaşmasını sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ve sanatçılar tarafından “Güzel Sanatlar ve Cumhuriyet Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi.