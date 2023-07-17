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“Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılıyor

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19 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak
“Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

“Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, ödüllü akademisyen sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri bir araya getirecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” 19 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de sanatseverlerle buluşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eseri buluşturacak olan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, ödüllü akademisyen sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri bir araya getirecek.

2022-2023 eğitim döneminin son karma sergisi olacak olan “Haziran Sergisi”, aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 446’ncı sergisi olma özelliği taşıyor. “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”3 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Güzel Sanatlar Haziran Sergimizi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenliyor olmak heyecanımızı bir kat daha artırıyor.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, “Güzel Sanatlar Haziran Sergimizi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenliyor olmak heyecanımızı bir kat daha artırıyor” dedi.

 

Güzel Sanatlar Haziran Sergisinin, aynı zamanda 2022-2023 eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren son karma sergi olacağını da söyleyen Prof. Dr. Ergün, “Sanatseverleri; zengin bir eser ve üslup çeşitliliğine sahip olan Güzel Sanatlar Haziran Sergimizin açılışına davet ediyoruz” dedi. 

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