Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda Açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 47 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Açılış konuşmalarını Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç’n yaptığı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nadirbek Yusupbekov ve eşi de katıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 408’nci sergisi olan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin 14 akademisyen sanatçısının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 47 eserini bir araya getiren sergi, 15 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Olgun Amcaoğlu: “Ülkemizin geçmişi ve geleceğiyle kucaklaşmasına olanak sağlayan böylesine değerli kültürel ve sanatsal etkinlikler bizim için büyük bir mutluluk.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nde yaptığı açılış konuşmasına “Ülkemizin geçmişi ve geleceğiyle kucaklaşmasına olanak sağlayan böylesine değerli kültürel ve sanatsal etkinlikler bizim için büyük bir mutluluk” sözleri ile başladı. Bakan Amcaoğlu, Yakın Doğu Oluşumu’nun açtığı müzeler ve düzenlediği sergilerle sanatseverlerle buluşturduğu tüm eserlerin, gelecek nesiller için büyük bir bütünlük oluşturduğunu dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bazı başarılar tek tek, ilmek ilmek ve büyük bir çabayla oluşturulur. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin de bugün geldiği nokta ve başarı böyle bir şey. Birbirinden değerli, farklı ülkelerden sanatçıların kendi değerlerini ve kültürlerini yansıtan eserlerini; burada, bizim çatımız altında dünya ile buluşturması ise bambaşka bir gurur. Bu büyük sanat atılımında emeği geçen herkese ve başta Dr. Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bugün burada şahit olacağımız sanat şöleni; büyük bir emeğin, azmin ve vizyonun en önemli sembollerinden birisidir.”

Açılış konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatla ve bilimle kol kola yürüdüğünü söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada şahit olacağımız sanat şöleni; büyük bir emeğin, azmin ve vizyonun en önemli sembollerinden birisidir” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bir eğitim kurumuna üniversite vasfı kazandıran özellikler; hiç kuşkusuz, sadece bilim üretme kapasitesi ve yürüttüğü eğitim faaliyetleri değildir. Gerçek bir üniversitenin sahip olması gereken en önemli vizyonlardan biri topluma hizmettir. Bu vizyonun kilit taşı ise hiç kuşkusuz topluma karşı duyulan sorumluluğun beslediği sosyal sorumluluk bilincidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilip üretilerek kullanıma sunulan PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, koruyucu burun spreyi Olirin’i ve kısa bir süre önce açılışı yapılan Genom Analiz Laboratuvarı’nı da hatırlatarak, “Bütün bu adımlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme kabiliyetinin birer yansımasıdır. Ancak aynı zamanda attığımız bu adımların her biri; toplumumuza duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’imizin sağlık altyapısını ve pandemi ile mücadele kapasitesini güçlendirme amacıyla atılmıştır” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Diğer yandan sayısı 400’ü aşan sergiler; 100 binin üzerinde sanat eserini ve materyali bir araya getiren müzeler; 10 bin kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak veren Kıbrıs’ın en büyük ibadet merkezi Dr. Suat Günsel Camii; ülke çocuklarının eğitimi için, bütün yatırımları tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığımıza devredilecek 6 tane Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi projeler de Yakın Doğu Oluşumu sahip olduğu sosyal sorumluluk bilincinin çok özel eserleridir” dedi.

Prof.Dr. Erdal Aygenç: “Tarih öncesi çağlardan beri, temeli neredeyse hiç değişmeyen ve adeta sihirle hayat bulan sanat, insanı dünya ile buluşturmaktadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”ndeki konuşmasına, sanatın tarihteki önemine değinerek başladı. “Tarih öncesi çağlardan beri, temeli neredeyse hiç değişmeyen ve adeta sihirle hayat bulan sanat, insanı dünya ile buluşturmaktadır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Erdal Aygenç, sanatın her zaman, içinde bulunduğu dönemin ve coğrafyanın özelliklerini yansıttığını söyledi.

Prof. Dr. Aygenç, insanoğlunun sanatı bir çok şey için kullandığını belirterek “İnsanlık, sanatı kimi zaman bir iletişim biçimi, kimi zaman süsleme aracı olarak değerlendirmiş; dini tasvir, propaganda, toplumsal eleştiri, gerçekliğin yorumlanması, güzelliğin betimlenmesi, öykü anlatımı, duyguların ifade edilmesi gibi sayısız amaç için kullanmıştır” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını bütün sanatseverleri 15 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”ni görmeye davet etti.