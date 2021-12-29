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Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

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Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi
Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nu ziyaret ederek, çocuklar için hazırladıkları hediyeleri Okul Müdürü Kerime Çelebi’ye teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özçınar her yıl çocuklara yönelik düzenledikleri yeni yıl etkinliklerini bu yıl da pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediklerini, dolayısıyla çocuklara hediyelerin okullara gönderilmeye başlandığını söyledi.

Çocuklara sağlıklı bir yıl dileyen Özçınar, pandemi kuralları gereği hediye takdimini sembolik olarak velilerinin izniyle 2 öğrenciye takdim etti. 

Güzelyurt Belediyesi tarafından oluşturulan ekip bugün ve yarın belediye sınırlarına bağlı tüm anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek, hediyeleri okul yönetimlerine teslim edecek.

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