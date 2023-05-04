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Güzelyurt halkı kaderiyle baş başa bırakıldı

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Güzelyurt halkı kaderiyle baş başa bırakıldı
Güzelyurt halkı kaderiyle baş başa bırakıldı

Güzelyurt halkı yıllardır sağlık hizmeti alabilmek için yollara düşmektedir. Güzelyurt’a en yakın hastane olan Cengiz Topel Hastanesi’ndeki eksikliklerin de giderilmemesi, Güzelyurt halkının sağlık hizmeti için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmesine sebep olmaktadır. Yıllardır bitirilmeyen Güzelyurt Hastanesi ortada dururken, var olan Güzelyurt Sağlık Ocağı’nın da içinin boşaltılması, “hükümet” edenlerin beceriksizliğinin en açık örneğidir. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da süreci yönetemeyenler, Güzelyurt halkını kaderiyle baş başa bırakmaktadır. Özel hastaneye gidemeyen halka sağlık hizmeti sunmayan sözde hükümetin zihniyeti, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda doktor ve hemşire eksikliklerinden dolayı sıkıntılar baş göstermekte, Sağlık Ocağı’ndaki doktor ve hemşire sayıları her gün azaltılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yurttaşa her gün hizmet sunan Kulak Burun Boğaz Doktoru, haftada bire düşürülmüştür. Bunun yanında dahiliye doktoru ve kadın doğum doktoru da sadece haftada bir gün Güzelyurt halkına hizmet sunmaktadır. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan olan göğüs hastalıkları doktoru ise Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda bulunmamaktadır. Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi için hiçbir adım atmayan “hükümet” Sağlık Ocağı’nın da içini boşaltmaya yönelmektedir. Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda nöbetçi doktorun da hafta sonları belirli bir saate kadar olması, Güzelyurt halkını kaderiyle baş başa bırakmaktan başka bir şey değildir. Tüm bunların yanı Sağlık Ocağı’nda birçok ilaç ve hatta serum eksikliği devam etmektedir.

Güzelyurt halkının sağlığını düşünmeyen sözde hükümet, Güzelyurt halkını her alanda olduğu gibi sağlıkta da kaderiyle baş başa bırakmıştır. Güzelyurt halkı günü geldiğinde bunun cevabını sandıkta en iyi şekilde verecektir.

 

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