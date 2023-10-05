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Güzelyurt ve Lefke’de bugün elektrik kesintisi olacak

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Güzelyurt ve Lefke’de bugün elektrik kesintisi olacak
Güzelyurt ve Lefke’de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Güzelyurt ile Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-11.00 saatleri arasında, Taşpınar ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Lefke Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Gemikonağı Ecevit Caddesi’ne de elektrik verilemeyecek.

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