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Güzelyurt'ta Çocuklar Eğlendi

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Güzelyurt'ta Çocuklar Eğlendi
Güzelyurt'ta Çocuklar Eğlendi

Güzelyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde sınırlarına bağlı anaokulu ve ilkokullara yönelik “Çocuk Şenliği” organize etti.

Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonun ilki bugün 09.30 ve 10.45’de olmak üzere Güzelyurt AKM’de 2 seans gerçekleşti.  Şenlik kapsamında yapılan illüzyon ve kukla gösterileri çok beğenildi.

Ünlü sanatçıların kuklalarının yer aldığı eğlencede çocuklar müzik eşliğinde bol bol eğlendi.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik yarın  (27 Nisan 2023 Perşembe) yine 09.30 ve 10.45 olmak üzere 2 seans yapılacak.

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