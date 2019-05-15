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Güzelyurt’ta yarın bazı bölgeler elektriksiz kalacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın Güzelyurt’ta yapılacak çalışmalardan ötürü bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Güzelyurt’ta yarın bazı bölgeler elektriksiz kalacak

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tamer Özdaş Yapı Market ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak. 

Öte ynadan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Lemar arkası Doğuş Tüm Sitesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek. 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ve çevresi, Alas II Sitesi ve çevresi, Akçay – Güzelyurt Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Yukarı Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi kesik olacak. 

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