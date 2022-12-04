  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Haftalık burç yorumları (5 Aralık -11 Aralık 2022)

» »
Haftalık burç yorumları (5 Aralık -11 Aralık 2022)
Haftalık burç yorumları (5 Aralık -11 Aralık 2022)

Mars dolunayı hayli sert! 

Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz, diyebilriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 - 11 Aralık 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 8 Aralık’ta gerçekleşecek olan İkizler dolunayı olacak.

Bu dolunayın en önemli özelliği, işin içine geri geri giden İkizler'deki Mars’ın da birebir katılıyor olması. Mars'ın zaten İkizler burcunda geri gidişi, eylemlerimizde bizi yavaşlatırken bir de bu dolunaya karışıyor olması, ani bitişlere veya uzun süredir bitemeyen mevzuların bir anda kestirilip atılmasına neden olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü nispeten daha iyimser bir hava çizerken Mars’ın, Güneş'in karşısına geçiyor olması otorite figürleriyle, özellikle iletişimde tersleşmelere neden olabilir. Özellikle para meselelerinde adım atarken yine bu hafta dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında kazalara dikkat edilmesi gereken bir haftadan geçeceğiz. Bu kazalar aynı zamanda iletişim kazalarını da içermekte. Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz de diyebilriz.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi başlıklarda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir.

KOÇ

Bu dolunay sizin; aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda bazı bitişlere neden olabilir.   

 

BOĞA

Bu hafta yaşayacağınız dolunay nedeniyle; üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konularda, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarda değişim yaşamanız söz konusu olabilir.

 

İKİZLER

Bu hafta yaşayacağınız dolunayla; hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda değişim ve dönüşüm yaşamanız çok mümkün görünmekte.

 

YENGEÇ

İkizler dolunayı nedeniyle bu hafta; ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz, ayrıca bilinç altı ile ilgili bütün konularda çarpıcı gelişmelere açık görünmektesiniz.

 

Aslan

Bu haftaki dolunay; sosyal konular başta olmak üzere partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda size süprizler hazırlayabilir. Sosyal medyada daha dikkatli olun derim.

 

BAŞAK

İkizler dolunayının; kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili meselelerde size bazı bitişleri getirmesi olası duruyor.

 

TERAZİ

Yükseköğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutumunuz ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda bu hafta dönüşüm yaşamanız mümkün.

 

AKREP

İkizler dolunayı; miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileriniz, kendinizi dönüştürmeniz, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili olarak sizi dönüştürebilir.

 

YAY

Bu hafta eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi meselelerde koşturabilirsiniz.

 

OĞLAK

Bu hafta sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili hareketlilik sizi bekliyor diyebilirim.

 

KOVA

Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda bu hafta değişim, dönüşüm yaşamanız mümkün görünmekte.

 

BALIK

Bu hafta dolunayın etkisiyle kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda ani haberler ve değişimler yaşamanız olası duruyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022)02 Aralık 2022 Cuma 09:22
  • “Tasarruf etmek istiyorsanız sütü buzdolabı kapağına koymayın”01 Aralık 2022 Perşembe 23:45
  • Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin dışkısından01 Aralık 2022 Perşembe 23:12
  • 2022 Aralık aylık burç yorumları01 Aralık 2022 Perşembe 21:47
  • Bilimsel araştırma: Çok televizyon izleyen çocuklarda kumar, uyuşturucu, alkol bağımlılığı riski artıyor01 Aralık 2022 Perşembe 20:44
  • Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022)01 Aralık 2022 Perşembe 09:05
  • Bilimsel araştırma: Esrar ve kenevir yağının ağrı üzerindeki etkileri30 Kasım 2022 Çarşamba 21:27
  • Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022)30 Kasım 2022 Çarşamba 09:08
  • Beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü uykuya dalmak için birebir29 Kasım 2022 Salı 22:36
  • 1,6 milyon çocuğun sosyal medyada yaşını büyüttüğü ortaya çıktı29 Kasım 2022 Salı 21:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti