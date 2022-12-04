Haftalık burç yorumları (5 Aralık -11 Aralık 2022)

Mars dolunayı hayli sert!

Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz, diyebilriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 - 11 Aralık 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 8 Aralık’ta gerçekleşecek olan İkizler dolunayı olacak.

Bu dolunayın en önemli özelliği, işin içine geri geri giden İkizler'deki Mars’ın da birebir katılıyor olması. Mars'ın zaten İkizler burcunda geri gidişi, eylemlerimizde bizi yavaşlatırken bir de bu dolunaya karışıyor olması, ani bitişlere veya uzun süredir bitemeyen mevzuların bir anda kestirilip atılmasına neden olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü nispeten daha iyimser bir hava çizerken Mars’ın, Güneş'in karşısına geçiyor olması otorite figürleriyle, özellikle iletişimde tersleşmelere neden olabilir. Özellikle para meselelerinde adım atarken yine bu hafta dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında kazalara dikkat edilmesi gereken bir haftadan geçeceğiz. Bu kazalar aynı zamanda iletişim kazalarını da içermekte. Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz de diyebilriz.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi başlıklarda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir.

KOÇ

Bu dolunay sizin; aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda bazı bitişlere neden olabilir.

BOĞA

Bu hafta yaşayacağınız dolunay nedeniyle; üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konularda, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarda değişim yaşamanız söz konusu olabilir.

İKİZLER

Bu hafta yaşayacağınız dolunayla; hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda değişim ve dönüşüm yaşamanız çok mümkün görünmekte.

YENGEÇ

İkizler dolunayı nedeniyle bu hafta; ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz, ayrıca bilinç altı ile ilgili bütün konularda çarpıcı gelişmelere açık görünmektesiniz.

Aslan

Bu haftaki dolunay; sosyal konular başta olmak üzere partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda size süprizler hazırlayabilir. Sosyal medyada daha dikkatli olun derim.

BAŞAK

İkizler dolunayının; kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili meselelerde size bazı bitişleri getirmesi olası duruyor.

TERAZİ

Yükseköğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutumunuz ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda bu hafta dönüşüm yaşamanız mümkün.

AKREP

İkizler dolunayı; miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileriniz, kendinizi dönüştürmeniz, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili olarak sizi dönüştürebilir.

YAY

Bu hafta eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi meselelerde koşturabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili hareketlilik sizi bekliyor diyebilirim.

KOVA

Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda bu hafta değişim, dönüşüm yaşamanız mümkün görünmekte.

BALIK

Bu hafta dolunayın etkisiyle kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda ani haberler ve değişimler yaşamanız olası duruyor.