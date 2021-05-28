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Hakan Tazegül Birinciliklere El Koydu

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Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri atletizm şampiyonası yapıldı. Ankara’da yapılan yarışlara milli atletimiz Hakan Tazegül’de katılarak başarılı sonuçlar elde etti.
Hakan Tazegül Birinciliklere El Koydu

Ankara’da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonası 1500 metre ve 3000 metre yarışları yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okul tarafından düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasına Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Harp Okul takımlarından oluşan atletler katılarak yarıştı.

TSK Genelinde Birinci

Kuvvet takımları olduğu için her kuvvet’den en iyi sporcuların yarıştığı Türk Silahlı Kuvvetleri Atletzim şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli sporcumuz Hakan Tazegül 1500 metre ve 3000 metrede birinci gelerek çok önemli başarıya imza attı.

Kara Kuvvetleri adına yarışan milli atletimiz Hakan Tazegül elde ettiği birinciliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri genelinde de birinci olmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında da yer alan Hakan Tazegül, elde ettiği başarılı sonuçlarla ülkemizi’de (KKTC) en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Ankara’da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasında 1500 ve 3000 metre yarışlarına katılan ve başarılı sonuçlar elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan Tazegül 30 Mayıs Pazar günü adaya dönüyor.

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