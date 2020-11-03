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Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde halkın hizmetine açıldı.

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Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde kurulan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, halkın hizmetine açıldı.
Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde halkın hizmetine açıldı.

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde kurulan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, halkın hizmetine açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in dedesi Halil Günsel’in adını taşıyan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı odası bulunuyor. Ev sahipliği yaptığı kongre ve etkinliklerle bölge halkının hayatını zenginleştirecek olan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, çok amaçlı sergi salonunda düzenlenecek sergilerle de sanat ve kültürü öğrencilerin ve bölge halkanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Ertan Aligüllü: “Yakın Doğu Koleji’nin kaliteli eğitimini Gazimağusa ve çevresindeki çocuklarımıza ve gençlerimize ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, ülkenin her tarafına kaliteli eğitim götürme çabasının bir Yakın Doğu misyonu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda yatırımların yapıldığını dile getirdi. Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü de bu misyonla, sahip olduğu eğitim kalitesini başta Gazimağusa ve İskele ilçeleri olmak üzere bölgedeki öğrencilere taşıyarak gelecek nesilleri yetiştirmeye devam ediyor. Bir eğitim kurumu olarak sadece öğrenci yetiştirmeyi değil, olanaklarını halkın hizmetine açarak kültür ve sanatın dönüştürücü gücünü bütün topluma yaymak istediklerini vurgulayan Ertan Aligüllü, açılışı yapılan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nin bu amaca hizmet edecek çok değerli bir eser olduğunu söyledi.

 

Çağdaş Eğitim ile Kültür ve Sanat Aynı Çatı Alında Buluştu

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji kampüsünü planlanırken en büyük önceliklerinin “çağdaş ve nitelikli bir okulun tüm gereksinimlerini karşılayarak öğrencilerin sosyal, kültürel, duygusal ve akademik anlamda, bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlanmalarını sağlamak” olduğunu söyleyen Ertan Aligüllü, sanat ve kültürün de bu amacın en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı. Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ile çağdaş bir eğitim ve kültür sanatın Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde tek çatı altında buluştuğunu söyleyen Aligüllü, sahip oldukları olanakları öğrencilerinin yanı sıra bölge halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

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