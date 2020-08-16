Halk sağlığını hiçe saydılar!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yurt dışından ülkemize gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişilerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.

Pilli, bugün 10 pozitif vakaya rastlandığını ve 2’sinin yerel bulaş sonucu virüs kaptığını açıklamıştı.