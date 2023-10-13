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SON DAKİKAİsrail-Filistin savaşı: Lübnan, 56 yıl sonra ilk kez İsrail'e topçu ateşi açtı!

Hamas - İsrail savaşında son durum: İsrail ordusu kara harekâtına hazırlanıyor

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Hamas'ın cumartesi sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar iki taraf arasında savaşa dönüştü. Hamas'ın sürpriz ve koordineli saldırılarında şu ana kadar iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Hamas - İsrail savaşında son durum: İsrail ordusu kara harekâtına hazırlanıyor

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzaktan kumanda edilen bir hava aracıyla Lübnan'da Hizbullah'ın vurulduğu kaydedildi. 

Gazze'de yaşanan çatışmaların kuzeye sıçrayacağı endişeleri artarken, Lübnan'dan fırlatılan roketlere İsrail'in topçu ateşiyle karşılık verdiği kaydedilmişti. 

Reuters haber ajansı, İsrail'in topçu ateşiyle Lübnan ordusuna ait bir gözetleme noktasının da vurulduğunu duyurdu.  

İsrail ordusundan 'Gazze'de baskınlar yaptık' açıklaması

İsrail ordusunun, son 24 saat içinde Gazze'ye karadan girerek baskınlar yaptığı açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye karadan operasyonu beklenirken ordudan yapılan açıklamada yoğun nüfuslu Gazze'ye kardan girildiği öne sürüldü.

Açıklamada, "İsrail ordu güçleri son 24 saat içinde Gazze Şeridi topraklarında 'teröristleri' ve silahları' aramak için yerel baskınlar gerçekleştirdi" denildi. Operasyonlar sırasında 'kayıp kişilerin bulunması' için çalışmaların da yapıldığı belirtildi.

Gazze'de hava saldırıları sürerken Lübnan sınırına da sıçrayan çatışmalarda bir gazeteci hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.  

Lübnan medyası, roket atışlarının ardından İsrail ordusunun topçu ateşi ile cevap verdiğini duyurdu.  

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