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SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Hamas lideri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de

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İsrail Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürürken, ateşkes çabaları da sürüyor. Hamas lideri İsmail Heniyye, görüşmeler için Mısır'a gitti. İsrail'in de Hamas ile yeni bir mutabakat önerisini Katar'a ilettiği belirtiliyor.
Hamas lideri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de

İsrail'in Gazze'ye yönelik hedef gözetmeyen saldırıları devam ederken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Mısır'a gitti.

Gündeminde ateşkes ve esir takası var. Heniyye Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşüyor.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da ateşkes açıklaması geldi.

İsrail'in saldırıları bitene kadar görüşme yapmayacaklarını söyledi.

"Devam eden saldırılar esirlerin serbest bırakılmasını engellemekte. Eğer onları geri istiyorsanız, Netanyahu'ya karşı koyma gücümüzün sona ermeyeceğini anlatmalısınız" dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris de, İsrail ile muhtemel esir takasının yaşlı Filistinlilerle başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Heniyye ile de görüştüğünü bildirdi.

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 40 rehineyi serbest bırakması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulundu.

Haberlere göre, İsrail, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Hamas'ın elinde 128 rehine olduğu düşünülüyor.

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