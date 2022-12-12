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Harmancı: Şüphesiz yine beraber başaracağız

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, yurttaşlardan görmüş oldukları oldukları memnuniyetin 8.5 yıl hep beraber başardıklarının özeti olduğunu söyledi.
Harmancı: Şüphesiz yine beraber başaracağız

Yerel yönetimler seçimlerine iki haftadan da az bir zaman kalırken Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibi seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan ekibiyle birlikte okul, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürürken diğer yandan sokak sokak gezip ev ve işyerlerine misafir olan Harmancı, radyo-TV ve web TV’lerdeki yayınlarda da Lefkoşa için bugüne kadarki icraatları ve önümüzdeki dönemde yapılacaklar konusunda bilgi veriyor.

Harmancı ve ekibi güne, sırasıyla Şehit ertuğrul İlkokulu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Meslek Lisesi’ni içeren okul ziyaretleriyle başladı.

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Ziyaretlerinde eğitimcilere hizmet ve projelerini anlatan Harmancı, kendilerine her zaman için gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koyduğunun altını çizdi. Bu anlayışla altyapıların tamamlanmasına öncelik verirken sosyal belediyecilikten asla taviz vermediklerini de vurgulayan Mehmet Harmancı, “Ne mutlu ki bu şehirde batmış denilen LTB’nin yüzlerce şiddet görmüş kadına ve çocuklarına yeni hayatlar sunabilen bir Kadın Sığınma Evi var. Ne mutlu ki bu batmış denilen Belediye her gün 350 kişiye birer öğün yemek veriyor, tüm yaşlıları hastaneye taşıyor, refakat ediyor, evde bakım hizmetlerini uyguluyor, çocuklarımız okul sonrası Lefkoşa Çocuk Merkezi'nde eğitim ve sosyal yaşamlarına yardımcı oluyor. Tüm hizmetlerimizi 2022-2026 dönemimizde şüphesiz daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

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Harmancı, okullarla ilgili olarak üzerinde ısrarla durduğu emlak vergilerinden payın okullara dağıtımındaki adaletsiz sistem konusunu bugünkü ziyaretlerinde de eğitimcilerin bilgisine getirdi. LTB’nin 10 milyon TL emlak geliri olduğunu ve bunun %15’inin okullara hizmet için ayrıldığını anlatan Harmancı, “Bu demektir ki, Lefkoşa’daki 40 okulların her birine 37 bin 500 TL düşüyor. Mesele bu değil, mesele okulların nereye konulduğunun planlamasıdır. Örneğin Gönyeli’nin 2 okulu 40 bin nüfusu var. Ancak bu adaletsizliktir ve adaletli hale gelebilmesi için havuz sistemine geçilmesi gerekir ki bu havuzdan her okul yeterince ve eşit bir şekilde yararlanabilsin.” dedi.

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Harmancı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Ne mutlu ki her gün bu ülkede ihalelerle ve yolsuzluklarla ilgili haberler okurken, 8.5 yılda çıktığımız binin üzerindeki ihalenin tek bir tanesi davalık olmadı. O yüzden de bu yolu aynı şekilde yürümeye, Lefkoşa’mızı istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz ve şüphesiz yine hep beraber başaracağız.”

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