Harry Potter'ı canlandıran Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı online okudu

Harry Potter filmlerinin oyuncuları, filme konu olan serinin ilk kitabı Felsefe Taşı’nı sevenleri için okuyacak. Daniel Radcliffe, Stephen Fry, Eddie Redmayne gibi isimlerin okumalarına ücretsiz olarak erişilebilecek.

İlk olarak Oyuncuların okuyacağı 17 bölüm her hafta harrypotterathome.com sitesinden ücretsiz yayınlanacak. İsteyenler okumalara müzik platformu Spotify’dan da erişebilecek. Sitede ilk olarak Radcliffe’in seslendirdiği kitabın ‘Sağ kalan çocuk’ başlıklı ilk bölümü yayınlandı.

Beckham da seslendirecek

Bahsedilen oyuncular dışında kitabı okuyacak diğer ünlüler ise ABD’li oyuncu Dakota Fanning ve eski İngiliz futbolcu David Beckham.

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, yeni tip Covid-19 salgını sürecinde kitaplarını daha ulaşılabilir kılmak için çeşitli adımlar atıyor. Rowling ve ekibi, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kitaplarını öğrencilere dijital olarak ulaştırabilmesi için lisans kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı.