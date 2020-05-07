  • BIST 98.399
  • Altın 390,897
  • Dolar 7,1338
  • Euro 7,6971
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Harry Potter'ı canlandıran Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı online okudu

» »
Harry Potter filmlerinin oyuncuları, filme konu olan serinin ilk kitabı Felsefe Taşı’nı sevenleri için okuyacak. Daniel Radcliffe, Stephen Fry, Eddie Redmayne gibi isimlerin okumalarına ücretsiz olarak erişilebilecek.
Harry Potter'ı canlandıran Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı online okudu

İlk olarak Oyuncuların okuyacağı 17 bölüm her hafta harrypotterathome.com sitesinden ücretsiz yayınlanacak. İsteyenler okumalara müzik platformu Spotify’dan da erişebilecek. Sitede ilk olarak Radcliffe’in seslendirdiği kitabın ‘Sağ kalan çocuk’ başlıklı ilk bölümü yayınlandı.

Beckham da seslendirecek

Bahsedilen oyuncular dışında kitabı okuyacak diğer ünlüler ise ABD’li oyuncu Dakota Fanning ve eski İngiliz futbolcu David Beckham.

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, yeni tip Covid-19 salgını sürecinde kitaplarını daha ulaşılabilir kılmak için çeşitli adımlar atıyor. Rowling ve ekibi, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kitaplarını öğrencilere dijital olarak ulaştırabilmesi için lisans kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupalı gök bilimciler Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti.06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:06
  • ABD'de polisten kaçan iki şüpheli, otoyol kenarına yaklaşık 1 milyon dolar attı05 Mayıs 2020 Salı 16:56
  • ‘Corona virüsü hayatımı kurtardı’05 Mayıs 2020 Salı 16:42
  • New York Merkez Bankası, 1918 İspanyol Gribi salgınıyla Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti05 Mayıs 2020 Salı 14:10
  • Pulitzer'e New York Times damgası05 Mayıs 2020 Salı 14:07
  • Polis kılığına girip sokağa çıkma izin belgesi sordukları kişilerin çantalarından 25 bin avro çalmışlar04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:29
  • Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum03 Mayıs 2020 Pazar 17:06
  • Michigan’ın salgın önlemi: Postayla ücretsiz prezervatif dağıtılıyor03 Mayıs 2020 Pazar 16:45
  • Cinsel hayatına da ‘sosyal mesafe’ giren çiftlere uzmanlardan öneriler03 Mayıs 2020 Pazar 16:40
  • Antalya’dakaplumbağa katliamı: "Kara büyü olduğu için öldürdüm"03 Mayıs 2020 Pazar 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti