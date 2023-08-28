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Hasan Öztürk Plaj Futbol Anı Turnuvası Yapıldı

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Hasan Öztürk Plaj Futbol Anı Turnuvası Yapıldı
Hasan Öztürk Plaj Futbol Anı Turnuvası Yapıldı

Kumyalı gençleri tarafından organize edilen merhum Hüseyin Öztürk Plaj Futbol anı turnuvası yapıldı. Kumyalı Halk Plajında düzenlenen Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvasına 12 takım katıldı. Yakın geçmişte elim bir trafik kazası sonrasında genç yaşta hayatın kaybeden Hasan Öztürk anısına Kumyalı gençleri ve arkadaşları tarafından düzenlenen Plaj Futbol anı turnuvasıyla anıldı.   

Yarı Finalistler Belli Oldu

Kumyalı gençleri tarafından organize edilen merhum Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvasına katılan 12 takım tek maç eleme sistemine göre oynana karşılaşmalarda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvasında rakiplerini saf dışı bırakan Miracle Kumyalı, Forza, Aslanlar yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmelerinde Miracle Kumyalı ile Aslanlar eşleşirken, Forza takım kurada bay çekerek direk olarak final oynama hakkı kazandı. Miracle Kumyalı rakibi Aslanları mağlup ederek finalde Forza’nın rakibi oldu.

Şampiyon Miracle Kumyalı

Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvası final maçında Miracle Kumyalı ile Forza takımları karşı karşıya geldi. Miracle Kumyalı finalde rakibi Foraza’yı 5-4 mağlup ederek Hasan Öztürk Plaj futbol anı turnuvası şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kumyalı gençleri tarafından organize edilen merhum Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvası final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girecek olan takımlara kupalar ve madalyalar Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Fatma Çimen Tuğlu, merhum Hasan Öztürk’ün annesi Zalihe Öztürk, babası Abdullah Öztürk, abisi Hüseyin Öztürk tarafından verildi. Hasan Öztürk Plaj Futbol anı turnuvasında elde edilen gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak.

 

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