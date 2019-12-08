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Hasipoğlu'ndan Katimerini'ye demeç

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Hasipoğlu'ndan Katimerini'ye demeç
Hasipoğlu'ndan Katimerini'ye demeç

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili ve Kıbrıs Türk müzakere grubu eski üyelerinden Oğuzhan Hasipoğlu, Kathimerini gazetesinde bugün yer alan demecinde “Birleşmiş Milletlerin (ΒM) bir an önce federasyonla ilgili müzakerelerin sona erdiğini ve alternatif bir çözüm şekli aranmasına başlandığını ilan etmesi gerektiğine” dair görüşünü ortaya koydu.

Gazeteye göre Hasipoğlu, bu açıklamanın yapılmasının ardından, alternatif planların mı ele alınmaya başlanacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Evet. Fakat şu anda alternatif planları tartışamam. Çünkü onaylamasam da iki lider masada iki kesimli iki toplumlu federasyonu tartışıyor. Bizim kendi partimizin artık bu modeli onaylamadığına açıklık getirmem lazım.

katimerini.jpgBu modeli masada tutarak değerli zamanı kaybediyoruz. Sayın Akıncı treni rayına koyduğunu düşünüyor olabilir, fakat biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz.”

Hasipoğlu, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, federasyonun ötesinde başka bir alternatif olmadığını düşünenler ile artık farklı modellerin tartışılmasının zamanının geldiğini düşünen güçlerin ideolojik hesaplaşması niteliğinde olacağını da savundu.

Masada federasyon olduğu müddetçe farklı tercihlerin ele alınmasının kolay olmadığını da ifade eden Hasipoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi alternatiflerinin ne olduğu sorusuna ise “iki devletle başlayabilir ve ardından yeniden birleşme sürecine geçeriz” yanıtını verdi.

Mevcut durumun da bunu gerektirdiğini savunan Hasipoğlu, kendilerinin hali hazırda iki devlet olduğunu düşündüklerini ve belirli bir zaman sürecinin ardından bu iki devletin müzakerelere başlayabileceğini savundu.

Hasipoğlu “alternatif olarak, BM’nin mevcut parametrelerini kullanarak, konfederal bir yapıyla başlayabileceklerini, daha sonra halklar, partiler birbirlerini daha yakından tanıdıktan sonra görüşmelerin federasyona doğru yol alabileceğini, zira şu an yapılan federasyon zemininde uzlaşı arayışının daha zor olduğunu, aradan geçen zamanın bunu ıspat ettiğini ” de ifade etti.

Demecinde, kapalı bölge Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi altında açacaklarını da söyleyen Hasipoğlu, buna paralel olarak kentin 1974 öncesindeki eski sakinlerini, kente davet etmeyi arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

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