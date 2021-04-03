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Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda ? İlk 11'ler nasıl?

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Süper Lig'de son 4 haftada çıktığı maçlarda 8 puan yitiren sarı-kırmızılılar bugün ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek
Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda ? İlk 11'ler nasıl?

Süper Lig'de son 4 haftada çıktığı maçlarda 8 puan yitiren sarı-kırmızılılar bugün ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 1 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray bu kritik randevuda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle Fatih Terim kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fatih Terim, kulübede yer alamayacağı Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Bunu kazanırsak yolumuz açılacak. Kalan karşılaşmalara daha motive ve hırslı şekilde çıkacağız. Konsantrasyonunuz tam olsun. Sahada artık basit hata görmek istemiyorum. Herkes sadece oyununa odaklansın" ifadelerini kullandı. Terim'in bu sözlerinin ardından bir hayli hırslanın takım Hatayspor karşılaşması öncesinde 3 puan yemini etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: MUNIR, POPOV, BILLONG, PABLO, MESUT, RIBERIO, AABID, AKINTOLA, KAMARA, TRAORE, DIOUF

GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, DONK, OZORNWAFOR, SARACCHI, ETEBO, GEDSON, FEGHOULI, OĞULCAN, ONYEKURU, FALCAO

2 OYUNCU SINIRDA

Cimbom'da Hatayspor deplasmanı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo bugün kart görmeleri halinde Karagümrük ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.

ONYEKURU 11'E

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında Henry Onyekuru'yu kenardan oyuna dahil etmişti. Bu plan Kayseri'de işe yararken Rize ile oynanan iç saha maçında Nijeryalı futbolcunun eksikliği hissedilmişti. İmparator, Onyekuru'nun adını bugünkü karşılaşma için direkt 11'e yazdı.

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