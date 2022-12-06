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Hava yolları sektörünün 2023’te yeniden kâra geçmesi bekleniyor

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolları sektörünün 2023'te yeniden kâra geçeceği yönünde tahminlerini açıkladı.
Hava yolları sektörünün 2023’te yeniden kâra geçmesi bekleniyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yaklaşık iki yıl süren corona virüsü kısıtlamalarının ardından hava yolları sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle önümüzdeki yıl sektörün 2019’dan bu yana ilk kez kâra geçeceğini açıkladı.

Hava yolları 2020 ve 2021’de corona virüsü salgını nedeniyle on milyarlarca dolar zarar etti ancak daha sonra hava taşımacılığı kısmen toparlandı.

IATA, 4 milyardan fazla yolcu beklentisiyle hava yolları sektörünün önümüzdeki yıl 4,7 milyar dolar net kâr açıklamasını bekliyor. IATA daha önce 2023’te sektörün kâr etmesinin “olası” olduğunu açıklamıştı.

ZARAR TAHMİNİ DÜŞTÜ

IATA, 2022 için hava yolu sektörüne yönelik zarar tahminini 9,7 milyar dolardan 6,9 milyar dolara düşürdü.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, 2023’te kâra geçiş beklentisi konusunda, “Hükümetlerin uyguladığı koronavirüs kısıtlamalarının neden olduğu mali ve ekonomik zararın ölçeği düşünüldüğünde, bu büyük bir başarı” dedi.

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