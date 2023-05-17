  • BIST 4.645,71
  • Altın 1260.168
  • Dolar 19.7544
  • Euro 21.4051
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Havadan, sudan ve kumdan insan DNA'sı toplandı: "Büyük bir sorun"

» »
DNA izleri, sahiplerinin cinsiyetini ve soylarını belirlemek için yeterliydi ve bu da etikle ilgili kaygıları gündeme getirdi
Havadan, sudan ve kumdan insan DNA'sı toplandı: "Büyük bir sorun"

Araştırmacılar, sahilde bırakılan ayak izlerinden, okyanus suyundan ve bir odanın havasından insan DNA'sı toplamayı başardı.

Bulgular, DNA yakalama teknolojisinin gelişmesinin, insanların mahremiyetine dair soru işaretleri yaratabileceğini gösteriyor.

Keşfin arkasında ABD'deki Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar var. Araştırma ekibi aslında nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını incelemek için kumdaki DNA'yı incelemeyi amaçlıyordu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Ecology & Evolution'da yayımlanan araştırma makalesine göre, numuneler önemli miktarda insan geni de içeriyordu.

İnceleme, elde edilen DNA'nın son derece yüksek kalitede olduğunu gösterdi. Öyle ki araştırmacılar bu DNA'da hastalıklarla ilişkili mutasyonları tanımlayabildi ve yakınlarda yaşayan kişilerin atalarını bile belirleyebildi.

Bazı durumlarda DNA izleri, sahiplerinin cinsiyetini belirlemek için de yeterliydi ve bu da etikle ilgili kaygıları gündeme getirdi.

Florida Üniversitesi'nde yaban hayatı hastalıkları genom bilimi profesörü olan David Duffy, "Bütün bu çok kişisel, soy ve sağlıkla ilgili veriler çevrede mevcut ve şu anda havada asılı duruyor" diye konuştu.

Çalışmada kullanılan DNA örnekleri hava, toprak, tortu, su, permafrost, kar ve buz çekirdeklerinden elde edilmişti. Buradan elde edilen DNA'ları inceleme teknikleri ise genellikle nesli tükenmekte olan hayvanların gözetilmesi için kullanılıyor.

Araştırmacılar ayrıca, çevreden toplanan mikrobiyom verilerindeki insana ait genetik bilgiyi filtrelemek için yaygın kullanılan bilgisayar sistemlerinin de sorunu ortadan kaldırmadığını saptadı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden mikrobiyom araştırmacısı Rob Knight da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bunu tüm alan için büyük bir etik sorunu olarak görüyorum.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijeryalı şef 100 saat yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi16 Mayıs 2023 Salı 09:00
  • Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2023)16 Mayıs 2023 Salı 08:19
  • Florida'da bir kişi, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:30
  • Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2023)15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:52
  • 102 yaşındaki doktor, uzun yaşamın sırlarını açıkladı14 Mayıs 2023 Pazar 17:00
  • Uzayda şimdiye kadar görülen en büyük patlama tespit edildi, nedeni bilinmiyor14 Mayıs 2023 Pazar 10:24
  • Bugün ‘Anneler Günü’14 Mayıs 2023 Pazar 08:55
  • Yarın Anneler Günü13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:05
  • Robert De Niro örneği verildi: İleri yaşta baba olmak otizm riski yaratıyor12 Mayıs 2023 Cuma 18:52
  • DNA haritası daha fazla insan grubunu kapsayacak şekilde güncellendi12 Mayıs 2023 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti