Heineken’den Güney Afrikalı şirket için 2,5 milyar dolarlık teklif

Hollandalı bira üreticisi Heineken NV, Güney Afrikalı şarap ve alkollü içecek üreticisi Distell Group Holdings NV’yi 2,2 milyar euroya (2,5 milyar dolar) satın almak için teklifte bulundu.

Heineken, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse başına 180 randlık bir teklif sunduğunu kaydetti. Şirket açıklamasında ayrıca, bölgesel ortağı Namibian Breweries’in sahibi konumundaki şirkette çoğunluk payını da satın almaya bakacağını kaydetti.

Heineken, Distell’e Mayıs ayında, Klipdrift brendisi ve Savanna elma şarabı yanında ihracat için bir dizi şarabı içeren işlerinin büyük kısmının olası satın alınması konusunda yaklaştı.

Distell hisseleri Cuma günü kapanış itibarıyla 182,59 rand seviyesindeydi. Şirket, Heineken’in satın alma teklifinin bir koşulu olarak, Haziran sonunda biten mali yılda temettü ödemesi yapmadı.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, Güney Afrikalı milyarder Johann Rupert’in yatırım yapmak için kullandığı Remgro Ltd. ve Afrika'nın en büyük para yöneticisi Public Investment Corp.’un her biri Distell’in yüzde 30’dan biraz daha fazlasını ellerinde tutuyor.

Bloomberght.