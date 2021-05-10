Herkesin derdi başka: Çin aşırı değerlenen para birimine çözüm arıyor

Türk ekonomisinin TL’deki kayıplara çözüm aradığı bugünlerde Çin’de de benzer bir sorun görmek mümkün. Ancak Çin ekonomisinin sorunu düşen değil giderek daha da değerlenen para birimi.

Türk ekonomisinin TL’deki kayıplara çözüm aradığı bugünlerde Çin’de de benzer bir sorun görmek mümkün. Ancak Çin ekonomisinin sorunu düşen değil giderek daha da değerlenen para birimi.

Çin ekonomisinin pandemi döneminde hızlı toparlanması Çin para birimi yuanı 2018’den beri dolar karşısında en yüksek pozisyonuna getirdi.

ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüşle dünyada dolar zayıflarken, dolar/yuan kuru da yüzde 0.5 gerileyerek 6.4291’e kadar geldi.

Yuan böylece, Asya’da en iyi performans gösteren ikinci para birimi oldu.

Çin’in parasındaki bu değerlenmede, ‘corona’ sonrası hızlı toparlanma kadar, sermaye girişleri ve büyük dış ticaret fazlasının da etkisi büyük.

İhracat üzerine bir ekonomi anlayışı ile hareket eden Çin için güçlü yuan ise önemli bir sorun.

Hükümet, para birimindeki değersizliği dış ticarette öne çıkmak için bir araç olarak kullanıyor. Başka bir değişle değersiz yuan kendi halkının refahını düşürse de, dünyaya daha ucuza mal satmak anlamı taşıyor.

Ancak başta ABD ve Avrupa ülkeleri, Çin’in bu politikasından rahatsız. Daha önce kendi para birimini isteyerek devalüe eden Çin’in bu tutumu diğer ülkelere dış ticaret açığı olarak yansıyor.

Türkiye’de durum ne?

Çin güçlenen para birimine çözüm ararken, Türkiye’de ise durum tam aksi. 2018’de 3.76 olan dolar TL kuru bugün 8.25 TL’ye kadar ulaştı. Her yıl dünyada en fazla değer kaybeden para birimleri arasına girmeyi başaran TL’deki son büyük kayıp ise Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası oldu.

Kur 7.20’li seviyelerden bir gecede kendini 8.40’ların üstüne attı.