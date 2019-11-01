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Hindistan: Yaptığı dev yemekleri ve tüm gelirini kimsesizlere dağıtan YouTube fenomeni 'Aşçı Dede Reddy' öldü

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Hindistan'ın Haydarabad kentindeki evinin bahçesinde dev kazanlarda yaptığı yemekleri ve YouTube'dan elde ettiği geliri kimsesiz çocuklar ve yoksullara dağıtan 73 yaşındaki ünlü YouTube fenomeni Narayana Reddy'nin öldüğü açıklandı.
Hindistan: Yaptığı dev yemekleri ve tüm gelirini kimsesizlere dağıtan YouTube fenomeni 'Aşçı Dede Reddy' öldü

İki yıl içinde 6 milyondan fazla aboneye ulaşan "Grandpa Kitchen" (Dedenin Mutfağı) adlı kanalın sahibi Reddy'nin yemek pişirme videoları büyük bir kitleye ulaşıyordu.

Şimdiye kadar 260'tan fazla video yayımlayan ve içerik üreticilerine bağış toplama platformu Patreon'da bin'den fazla abonesi olan Reddy'nin 27 Ekim'de öldüğü duyuruldu.

Ailesi Reddy'nin ölümünü, YouTube'da cenaze töreninden görüntüler içeren duygusal bir videoyla duyurdu.

'Devam ettireceğiz'

Akciğer enfeksiyonundan öldüğü açıklanan Narayana Reddy'nin bir anda popüler olmasından sonra bazı aile üyeleri işlerinden ayrılarak ona yardım etmeye başladı.

Reddy'nin ailesinden Srikanth Reddy, "Ailemiz için bize hep yemekler yapardı. Daha sonra bunu genişletip kimsesizler için yapmaya karar verdik. Videolara gelen yorumları ona okuyorduk, çok mutlu oluyordu" dedi.

Reddy, videolara devam edeceklerini söyledi.

Srikanth Reddy'nin cenaze videosuna 130 bin'den fazla yorum yapıldı. Yorumların çoğunda Reddy "örnek bir insan" olarak nitelendi.

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