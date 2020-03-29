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Hindistan'da bir polis, koronavirüs kaskıyla 'evde kal' çağrısı yaptı

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Hindistan'da bir polis, koronavirüs kaskıyla 'evde kal' çağrısı yaptı
Hindistan'da bir polis, koronavirüs kaskıyla 'evde kal' çağrısı yaptı

Hindistan'da bir polis, salgınla mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için ilginç bir yöntem denedi: Koronavirüs kaskıyla devriye yaptı. Polis, "Bunu taktığımda koronavirüs fikri insanların zihinlerine işliyor. Özellikle de çocuklar bunu gördükten sonra bir hayli güçlü bir tepki veriyor ve eve gitmek istiyor" dedi. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da, Chennai kentinde Rajesh Babu adlı bir polis, virüse karşı uyarı amaçlı kask giyerek devriyeye çıktı.

Sürücüleri bu şekilde durduran ve onları 'korkutmaya' çalışan polis, salgını yaymamak adına 21 gün boyunca evde kalınması yönünde uyarı yaptı.

'Tüm önlemlere rağmen insanlar hâlâ sokakta'

Asian News'a bir açıklama yapan Rajesh Babu, "Bütün önlemleri aldık ancak yine de insanlar hâlâ sokağa çıkıyor. Bu nedenle, bu korona kaskı, insanların polisin ciddiyetinin farkında olmalarını sağlamak için attığımız adımlardan biri. Bunu taktığımda koronavirüs fikri insanların zihinlerine işliyor. Özellikle de çocuklar bunu gördükten sonra bir hayli güçlü bir tepki veriyor ve eve gitmek istiyor" dedi.

ANI'nin haberine göre yerel bir sanatçı olan Gowtham, kağıt kullanarak bu kaskı yaptı ve takması için Rajesh Babu'ya verdi.

Polisin bu görüntüleri sosyal medyada bir anda yayıldı ve büyük ilgi gördü.

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