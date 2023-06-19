Hindistan’da ‘ölüm dalgası’ alarmı: ‘İnsan vücudunun dayanabileceği sınırı aştı’

Hindistan'da birkaç gün içinde 100'e yakın kişinin aniden ölmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların bir anda yükselmesiyle sıcak hava dalgası, “ölüm dalgasına” dönüştü. Bazı doktorlar, normalin çok üzerine çıkan ölüm sayısının sıcak havayla ve yüksek nemle bağlantılı olduğunu söylerken Hindistan hükümeti durumun nedenini tam olarak anlamak üzere bölgeye inceleme ekipleri gönderdi.

Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde hastaneler hasta sayısının patlamasıyla dolup taştı, ölüm sayısı normalin çok üzerine çıktı. Halka güneşli havada evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

Ballia bölgesinde sıcaklık, normalin 9 derece üzerine çıkarak 43 santigratı buldu. Nem oranıysa yüzde 53'e ulaştı. Sadece 3-4 günde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi büyük endişeye yol açtı. Ballia Sağlık Müdürü Dr. Jayant Kumar, ölümlerin çoğunun doğal nedenlerden kaynaklandığını ve bir kısmının yaşlı olduğunu, yine de sayının normalin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Hindistan hükümeti ise aniden artan ölümlerin doğrudan sıcak havayla ilişkilendirilmesine karşı çıktı ve ölüm olaylarını ayrıntılı olarak incelemek amacıyla bölgeye ekipler gönderdi.

TEMMUZ DAHA DA KÖTÜ OLACAK

Uzmanlara göre küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da sıcaklık, insan vücudunun terleme yoluyla kendi kendini serinletebileceği 35 santigratlık kritik seviyeyi aştı. Kalküta'da da nem oranlarının yüksek olmasıyla sıcaklık insanın hayatta kalmasını sağlayan limitin üzerine çıktı.

Yüksek nem oranıyla birleşince aşırı sıcakların ölüm sayılarını daha da artırmasından endişe ediliyor. Hindistan, muson mevsiminin etkisiyle genelde temmuz ayında en sıcak dönemini yaşıyor. Özellikle yaşlı ve hastalarda ölüm oranlarının hızla artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, ölüm vakalarının gerçek nedenlerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.