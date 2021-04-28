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Hindistan'daki Covid krizi neden bütün dünya için tehlike oluşturuyor?

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Hindistan'ın Covid salgınıyla mücadelesi, kayıplar ve artan vakalar dünyada da şok etkisi yarattı.
Hindistan'daki Covid krizi neden bütün dünya için tehlike oluşturuyor?

Hindistan'ın Covid salgınıyla mücadelesi, kayıplar ve artan vakalar dünyada da şok etkisi yarattı.

Bu salgın yalnızca Hindistan'ı değil, herkesi etkileyen bir kriz.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) görevli bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, "Virüs sınırlara ya da milliyetlere, yaşa, cinsiyete veya dine bakmıyor. Şimdi Hindistan'da yaşananlar, maalesef diğer ülkelerde de yaşandı" diyor.

Bu salgın, dünyanın nasıl birbirine bağlı olduğunu da göstermiş oldu. Bir ülkedeki enfeksiyon seviyeleri ne kadar yüksekse, bunun diğer ülkelere yayılma ihtimali de o kadar yüksek.

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