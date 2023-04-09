Hırsızlık ve Kasti Hasar

08.04.2023 tarihinde, saat 23.50 sıralarında, Gazimağusa’da, bir ikametgahın damında monteli olan bakır sıcak su kazanı, bağlantı yerlerinden kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-45) tutuklanmış olup, çalınan bakır kazan tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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