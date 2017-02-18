Hitler'in "Kırmızı Telefonu" açık artırmayla satılacak

Nazi lideri Adolf Hitler'in telefonu, ABD'de bir müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Nazi lideri Adolf Hitler'in telefonu, ABD'de bir müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede evinden Bill Panagopulos, Sovyet askerleri tarafından Hitler'in sığınağında bulunan telefonun İngiliz subay Ralph Rayner'e verildiğini belirtti.

Rayner'in oğlunun, Nazi partisi sembolünün ve Hitler'in isminin bulunduğu kırmızı telefonu satışa çıkardığını bildiren Panagopulos, Hitler'in bu telefonla katliam emirlerini verdiğini ifade etti.

Panagopulos, 200 ila 300 bin dolara alıcı bulması beklenen telefonun 100 bin dolarla açık artırmaya çıkarılacağını söyledi.

Kırmızı telefonu milyonlarca kişinin hayatına mal olan "kitle imha silahı" olarak nitelendiren Panagopulos, telefonun Hitler'in karargahının yanı sıra araç ve trenlerde de kullanıldığını kaydetti.

Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede evinde 20 bin 655 dolara satılmıştı.