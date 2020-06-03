Hızlı normalleşme ikinci dalgayı getirdi: İran yeni vaka sayısında en yüksek seviyeye geri döndü!

Koronavirüs günlük yeni vaka sayıları bin civarında seyrederken ‘normalleşme’ adımlarını atan İran, başa döndü. Ülkede bugün kaydedilen vaka sayısı, daha önce kaydedilmiş en yüksek seviyeye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada yeni vaka sayısının 3 bin 117 olduğunu açıkladı.

Açıklanan bu son rakam, İran’ın mart ayı sonunda karşılaştığı en yüksek yeni vaka sayılarına denk.

İran’da daha önce kaydedilen en yüksek rakam 3 bin 186 yeni vaka bildirimi ile 30 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bugün açıklanan 3 bin 117 yeni vaka, 30 Mart’tan sonra İran’da kaydedilmiş ikinci en yüksek günlük vaka sayısı oldu.