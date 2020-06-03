  • BIST 108.798
  • Altın 372,284
  • Dolar 6,7335
  • Euro 7,5521
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Hızlı normalleşme ikinci dalgayı getirdi: İran yeni vaka sayısında en yüksek seviyeye geri döndü!

» »
Hızlı normalleşme ikinci dalgayı getirdi: İran yeni vaka sayısında en yüksek seviyeye geri döndü!
Hızlı normalleşme ikinci dalgayı getirdi: İran yeni vaka sayısında en yüksek seviyeye geri döndü!

Koronavirüs günlük yeni vaka sayıları bin civarında seyrederken ‘normalleşme’ adımlarını atan İran, başa döndü. Ülkede bugün kaydedilen vaka sayısı, daha önce kaydedilmiş en yüksek seviyeye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada yeni vaka sayısının 3 bin 117 olduğunu açıkladı.

Açıklanan bu son rakam, İran’ın mart ayı sonunda karşılaştığı en yüksek yeni vaka sayılarına denk.

İran’da daha önce kaydedilen en yüksek rakam 3 bin 186 yeni vaka bildirimi ile 30 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bugün açıklanan 3 bin 117 yeni vaka, 30 Mart’tan sonra İran’da kaydedilmiş ikinci en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli acil tıp uzmanı: "Koronavirüs değişime uğruyor"02 Haziran 2020 Salı 22:00
  • Cilt Lekelerinin Oluşum Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri02 Haziran 2020 Salı 21:47
  • Düzenli Su İçmenin Çok Şaşıracağınız 15 Etkisi02 Haziran 2020 Salı 21:21
  • Bilim insanları farelere insan beyni hücreleri enjekte etti02 Haziran 2020 Salı 21:00
  • "1 dilim baklava için 10 dakika koşmak gerek"02 Haziran 2020 Salı 20:40
  • Bu yaz tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz?02 Haziran 2020 Salı 20:08
  • Koronavirüs'e karşı ilk antikor tedavisi insanlar üzerinden denenmeye başlandı02 Haziran 2020 Salı 16:04
  • Senegal’de eğitime COVID-19’lu öğretmen engeli02 Haziran 2020 Salı 14:40
  • Kanada'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 380'e Çıktı02 Haziran 2020 Salı 10:34
  • İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı02 Haziran 2020 Salı 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti