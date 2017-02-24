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"Hodri meydan diyorum..."

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"Hodri meydan diyorum..."
Akıncı, “Güney Kıbrıs’ın Türkiye’de referandum var, Türkiye Akıncı’ya direktif verdi o da müzakereleri askıya aldı” söylemlerini eleştirerek, “Hodri meydan diyorum. Bu hatayı düzeltsinler, ben ertesi gün masadayım. Bakalım kim kime direktif vermiş” dedi.

Akıncı, ilk günden beri referandum konusunun gündeme geldiğini, seçim, referandum dönemlerinin hassas olduğunu ancak “Türkiye’nin gerçekten de öyle bir talebi” olmadığını söyledi.

“Kıbrıs süreci kendi mecrasında, referandum süreci kendi mecrasında yürür” diyen Akıncı, Güney Kıbrıs’taki seçimi gözden ırak tutmak için bu ikisinin birbirine bağlı gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

Akıncı, Güney Kıbrıs’ta bugün referandum yapılsa Enosis kararı çıkar endişesi taşımadığını, kendisinin endişesinin barış kültürünü yerleştirmek yerine Enosis idealini okullara aşılamanın yanlışlığı olduğunu ifade etti.

“KİMSE HER TEPKİYİ TÜRKİYE’YE MAL ETMEYE ÇALIŞMASIN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kimse, Kıbrıs Türk halkının kendi düşüncesi, kendi iradesi kendi sözü yokmuş gibi her tepkiyi Türkiye’ye mal etmeye çalışmasın. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta, Kıbrıs Rum toplumu kadar eşit bir varlıktır, bunu herkes kabul etmeli” diye konuştu.

“İLHAK OLMAZ”

Akıncı, “KKTC Türkiye’ye ilhak olur mu?” sorusunun gündeme getirildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

“Hayır olmaz. Burada KKTC vardır, çözüm olursa eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde Kıbrıs Türk Kurucu devleti haline dönüşür, federal çatı altında yolumuza devam ederiz. Bu olmuyorsa, iki ayrı bölgede iki ayrı devlet kökleşecek, yoluna devam edecek. Ne bizim TC’ye bağlanma, ilhak olma amacımız var, ne de TC’nin yeni bir vilayete ihtiyacı var”.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hak-İş Konfederasyonu heyetini kabulünde, Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda açıklamalar yaptı.

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