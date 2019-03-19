Hollanda'nın Utrecht kentinde, Türkiye asıllı Gökmen Tanış tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü 9 kişinin de yarandığı belirtildi. Hollanda polisi, Türkiye’de doğan Gökmen Tanış isimli saldırganın yakalandığı duyurdu.

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın arandığını belirtmişti. Tanış, akşam saatlerinde yakalandı.

Hollanda Başbakanı Rutte: Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var

Hollanda Başbakanı Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, "Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür." diye konuştu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht'te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı. Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Görgü tanığı: Büyük kaos vardı

Bölgede yaşayan ve olaya tanık olan Jimmy de Koster, RTV Utrecht televizyonuna verdiği demeçte, "Yerde bir kadın yatıyordu ve 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırıyordu. Kaos vardı. Olay gerçekleştiğinde işten dönmüştüm ve trafik ışıklarında bekliyordum. 20-25 yaşları arasında bir kadının düştüğünü gördüm. Sonrasında üç el silah sesi duydum. Dört adam yerdeki kadına hızlı bir şekilde gidip onu uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından tekrar silah sesleri duydum. Büyük kaos vardı" ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı: Tramvay içine büyük bir silahla ateş etmeye başladı

NRC gazetesine konuşan bir görgü tanığı, tramvayda bir erkeğin aniden ayağa kalktığını ve "büyük bir silahla" etrafa ateş etmeye başladığını söyledi. Görgü tanığı şunları anlattı:

"Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. ben de ordan dışarı kaçtım. Birçok kişi böyle kurtuldu."

Gökmen Tanış'ın babası konuştu

Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk kökenli Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış konuştu. Baba Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

Utrecht'in 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45'te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış'ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış'ın, yıllar önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda'ya gittiği, 2008'de eşinden boşanıp Türkiye'ye döndüğü ve Kayseri'ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda'da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda'da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kentte önlemler en üst düzeye çıkarıldı

AFP'nin aktardığına göre, Hollanda Terörle Mücadele Birimi, saldırının birden fazla yerde yapıldığını belirtti.

Saldırının ardından kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. Tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.

Bölgedeki okullara kapılarını kapatma talimatı verildi ve bölge halkına sokağa çıkmamaları için uyarıda bulunuldu. Hollanda milis kuvvetleri havalimanları ve kamu tesislerinde güvenlik seviyesinin artırıldığını açıkladı.