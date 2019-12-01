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HP’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü“ etkinliği

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HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Surlariçi’nde etkinlik gerçekleştirdi
HP’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü“ etkinliği

Halkın  Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında dün akşam Lefkoşa Surlariçi bölgesi kadınlarıyla buluşma etkinliği gerçekleştirdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu da katıldı.

Toplantıda bölge kadınlarıyla sohbet edildi, sorunları dinlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, “Şiddet kültüründe kadın olmak” konulu sunum yaptı. Başel, toplumda kadının yeri, hakları ve güçlü kadın kimliğinin nasıl oluşturulabileceği konularında tavsiyelerde bulundu. Barış Başel, sunum sonrasında katılımcıların sorularını da cevapladı.

 
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