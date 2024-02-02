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Hristodulidis Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Orta Doğu’daki durumun görüşülmesinin önemli olduğunu ve bu konuyla ilgili sonuca varılamamasından dolayı hoşnut olmadığını söyledi.
Hristodulidis Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Orta Doğu’daki durumun görüşülmesinin önemli olduğunu ve bu konuyla ilgili sonuca varılamamasından dolayı hoşnut olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Brüksel’de dün yapılan Avrupa Konseyi olağanüstü zirve toplantısında konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve bazı diğer AB ülkeleriyle birlikte, gündemde olmayan bu konunun tartışılması için ısrarcı olduklarını kaydetti.

Hristodulidis, AB’nin bu konuya farklı yaklaşımlar sergilediğini ve Orta Doğu sorununun çözülmesinin herkesin hemfikir olması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Toplantıda yapılacak istişarelerle, bu konu için varılacak ortak paydalar çerçevesinde sorununun çözüme kavuşmasını arzu ettiğini dile getiren Hristodulidis, AB’nin tek bir konusu olamayacağına ve sadece Ukrayna’nın tartışılamayacağına işaret etti.

Hristodulidis, bazı ülkelerin Orta Doğu sorununu tartışmak bile istemediğini ve yalnızca Ukrayna ile ilgilendiğini belirterek, gerekli siyasi iradenin olması halinde, Orta Doğu sorununa da çözüm bulunabileceğini söyledi.

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